به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت سربازان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: همه ما به نوعی سرباز هستیم و خدمت در این مسیر، ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارد.

وی با استناد به آیه ۵۶ سوره ذاریات، عبودیت و بندگی خداوند را هدف اصلی خلقت انسان دانست و افزود: نخستین شاخص در مسیر خدمت، معنویت و خودسازی است و سربازانی که از معنویت بیشتری برخوردار باشند، می‌توانند خدمت بهتر و مؤثرتری انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به تجربیات دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: در آن دوران، افرادی که از معرفت و معنویت برخوردار بودند، خدمات و فداکاری‌های ارزشمندی از خود نشان دادند و آثار این روحیه همچنان قابل مشاهده است.

پورذهبی دومین ویژگی مهم سربازان را شجاعت و فداکاری عنوان کرد و گفت: کسی که لباس خدمت به تن می‌کند، نباید در برابر سختی‌ها میدان را خالی کند، بلکه باید با شجاعت در مسیر مسئولیتی که بر عهده گرفته است ایستادگی کند.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز مسئولان، مدیران و دیپلمات‌های کشور در مسیر مسئولیت خود ایستادگی کردند و سربازان نیز باید این روحیه شجاعت و فداکاری را در خدمت خود دنبال کنند.

ایثار و ازخودگذشتگی برای میهن

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه ایثار و ازخودگذشتگی در فرهنگ خدمت اظهار کرد: فردی که این لباس را بر تن می‌کند، باید آماده ایثار و فداکاری برای وطن، اسلام، جمهوری اسلامی و مردم باشد و این مسئولیت، جایگاه ارزشمندی است.

پورذهبی با اشاره به شهادت تعدادی از دوستان و همرزمان خود در سال‌های گذشته گفت: بسیاری از شهدا از خانواده‌هایی بودند که از امکانات گسترده‌ای برخوردار نبودند، اما فرزندان خود را در راه دفاع از کشور و مردم تقدیم کردند.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران جنگ افزود: یکی از تلخ‌ترین خاطرات دوران خدمت، مشاهده شهادت سربازانی بود که در کنار یکدیگر به شهادت رسیده بودند؛ خاطره‌ای که همچنان در ذهن باقی مانده و انسان را به یاد مسئولیت و دین خود نسبت به شهدا می‌اندازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی سربلندی برای سربازان و نیروهای مسلح گفت: امیدوارم خداوند شهدا را با صالحان محشور کند و همه سربازان و نیروهای حاضر را در مسیر خدمت سربلند و سرافراز نگه دارد و به‌زودی شاهد پیروزی بر دشمن باشیم.