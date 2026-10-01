به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر پایش مستمر پل‌های خودرویی پایتخت گفت: تمام پل‌های شهری تحت کنترل و مانیتورینگ قرار دارند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل سازه‌ای، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و تقویت آنها انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به‌طور مستمر وضعیت تمام پل‌های خودرویی را کنترل می‌کند تا از بروز مشکلات سازه‌ای، فرونشست یا آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در فرآیند پایش پل‌ها، موارد مختلفی از جمله لرزش‌های سازه، درزهای انقطاع و سایر شاخص‌های فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود ایمنی سفر شهروندان در پل‌های شهری تأمین شود.

تشکری هاشمی با اشاره به وجود پل‌های قدیمی در تهران گفت: برخی پل‌های فلزی شهر قدمت زیادی دارند و لرزش‌های جزئی در سازه‌های فلزی می‌تواند جزئی از ویژگی‌های این نوع سازه باشد، اما وضعیت آنها به‌طور مستمر بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی پل‌های قدیمی دیگر ضرورت گذشته را ندارند، افزود: پیش از این نیز پیشنهاد جمع‌آوری برخی از این پل‌ها مطرح شده بود و پل حافظ از جمله سازه‌هایی است که به اعتقاد من می‌توان درباره جمع‌آوری آن تصمیم‌گیری کرد؛ البته این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که اختلالی در ترافیک ایجاد نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: هیچ پلی در تهران وجود ندارد که تحت کنترل و پایش نباشد و اگر در مورد هر پل نیاز به اقداماتی مانند تقویت ستون‌ها یا سایر عملیات ایمن‌سازی وجود داشته باشد، این اقدامات انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر ایمنی پل‌های شهری، نگرانی جدی وجود ندارد و پایش و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ایمنی سازه‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.