بیمارستان «نیایش» روی ریل تکمیل؛ ۶۱۵ تخت برای آینده درمان لرستان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سازه‌ای بزرگ آرام‌آرام شکل نهایی خود را پیدا کرده است؛ ساختمانی هشت‌طبقه با حدود ۶۰ هزار مترمربع زیربنا که سال‌هاست بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های درمانی استان را به خود اختصاص داده است.

ساختمانی بزرگ در میانه یک انتظار درمانی

بیمارستان ۶۱۵ تختخوابی «نیایش» خرم‌آباد حالا دیگر تنها مجموعه‌ای از اسکلت و طبقات نیمه‌تمام نیست. بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن پشت سر گذاشته شده، نمای ساختمان تکمیل شده، دیوارهای داخلی و پیرامونی به پایان رسیده و پروژه وارد مرحله‌ای شده که بیش از هر چیز به تأسیسات، تجهیزات و نازک‌کاری گره خورده است.

با این حال، فاصله میان «پیشرفت فیزیکی» و «بهره‌برداری واقعی» در پروژه‌های درمانی، فاصله‌ای مهم است. بیمارستان زمانی می‌تواند نقش خود را در نظام سلامت ایفا کند که علاوه بر تکمیل ساختمان، بخش‌های تخصصی، تأسیسات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز آماده شود و امکان ارائه خدمت به بیماران فراهم آید.

در مورد بیمارستان نیایش، این فاصله حالا به ۲۶ درصد رسیده است؛ چراکه بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پروژه ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نیایش؛ بیمارستانی فراتر از یک پروژه معمولی

جلال‌الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیمارستان نیایش را یک مجموعه جامع درمانی توصیف می‌کند؛ مجموعه‌ای که قرار است طیف گسترده‌ای از خدمات تخصصی را در خود جای دهد.

به گفته امیری، بخش‌های جراحی، زنان، اطفال و داخلی و سایر رشته‌های تخصصی در این بیمارستان پیش‌بینی شده و علاوه بر آنها، فوق‌تخصص‌های زیرمجموعه این رشته‌ها نیز در ساختار درمانی بیمارستان جای خواهند داشت.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیمارستان نیایش صرفاً برای افزودن چندصد تخت به ظرفیت موجود طراحی نشده است، بلکه هدف آن ایجاد یک مجموعه جامع برای پاسخ‌گویی به طیف گسترده‌ای از نیازهای درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید دارد که با احداث و تکمیل این بیمارستان، نیاز به اعزام بیماران استان به خارج از لرستان برای دریافت بسیاری از خدمات درمانی کاهش خواهد یافت و این مجموعه می‌تواند بخش قابل توجهی از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی مورد نیاز بیماران را در داخل استان ارائه کند.

۶۱۵ تخت برای توسعه ظرفیت درمانی استان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بیمارستان نیایش، ظرفیت ۶۱۵ تختخوابی آن است؛ ظرفیتی که در مقیاس شبکه درمانی لرستان رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تخت بیمارستانی در استان فعال است.

با بهره‌برداری از بیمارستان نیایش، این ظرفیت به بیش از ۳۰۰۰ تخت خواهد رسید.

به این ترتیب، بیمارستان نیایش صرفاً یک پروژه عمرانی در میان پروژه‌های متعدد استان نیست؛ بلکه از نظر افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، می‌تواند یکی از پروژه‌های اثرگذار حوزه سلامت لرستان باشد.

افزایش ظرفیت تخت بیمارستانی البته به خودی خود به معنای حل تمام مشکلات درمانی نیست، اما زیرساختی ضروری برای توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود. هر تخت جدید زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که با نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، بخش‌های تخصصی و امکان ارائه خدمت مستمر همراه شود.

از این منظر، اهمیت بیمارستان نیایش در زمان بهره‌برداری مشخص‌تر خواهد شد؛ زمانی که ظرفیت ساختمانی آن به ظرفیت واقعی خدمت‌رسانی تبدیل شود.

پروژه‌ای که از سال ۹۵ در حال ساخت است

عملیات ساخت بیمارستان نیایش خرم‌آباد از سال ۱۳۹۵ و با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شده است.

پروژه‌ای با این ابعاد طبیعی است که طی سال‌های اجرای خود با مراحل مختلف عمرانی و اجرایی مواجه شود. ساخت یک بیمارستان ۶۱۵ تختخوابی با حدود ۶۰ هزار مترمربع زیربنا، تنها به احداث اسکلت ساختمان محدود نیست و مجموعه‌ای از عملیات عمرانی، معماری، تأسیساتی و فنی را در بر می‌گیرد.

در این پروژه نیز اکنون بخش مهمی از عملیات ساختمانی پشت سر گذاشته شده و پروژه وارد مرحله‌ای شده که اجرای تأسیسات و نازک‌کاری در آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان می‌گوید برای اجرای این طرح تاکنون هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

در عین حال، برای تکمیل پروژه همچنان منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز است؛ به گفته امیری، حدود ۲.۳ همت دیگر باید برای تکمیل بیمارستان اختصاص یابد.

این رقم نشان می‌دهد که رسیدن پروژه از مرحله فعلی به بهره‌برداری، همچنان نیازمند تأمین منابع مالی است و سرعت تکمیل آن با تأمین اعتبار مورد نیاز ارتباط مستقیم خواهد داشت.

۲.۳ همت؛ فاصله مالی تا پایان کار

وقتی صحبت از پروژه‌ای با این وسعت می‌شود، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن به یکی از مهم‌ترین متغیرها تبدیل می‌شود.

بیمارستان نیایش تاکنون هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه در مرحله اجرای پروژه داشته و برای رسیدن به نقطه تکمیل، ۲.۳ همت دیگر اعتبار نیاز دارد.

این ارقام به زبان ساده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مسیر عمرانی پروژه طی شده، اما مرحله پایانی نیز نیازمند منابع مالی قابل توجه است.

در پروژه‌های درمانی، مرحله پایانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا پس از تکمیل بخش‌های سازه‌ای، هزینه‌های مرتبط با تأسیسات، تجهیزات و آماده‌سازی فضاهای درمانی نیز مطرح می‌شود.

از همین رو، سرعت تخصیص و تأمین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند در تعیین زمان نهایی بهره‌برداری از بیمارستان نقش مهمی داشته باشد.

پروژه در ۷۴ درصد پیشرفت؛ سه‌چهارم مسیر طی شده است

آخرین وضعیت اعلام‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی پروژه است.

این عدد یعنی بخش عمده عملیات اجرایی پشت سر گذاشته شده و پروژه در حال ورود به مراحل نهایی‌تر ساخت قرار دارد.

اما آنچه در ظاهر ساختمان دیده می‌شود، تنها بخشی از داستان بیمارستان است.

در یک بیمارستان، تأسیسات برق و مکانیک، شبکه‌های داخلی، زیرساخت‌های مربوط به بخش‌های درمانی، فضاهای تخصصی و جزئیات فنی اهمیت بسیار زیادی دارند. به همین دلیل، پیشرفت فیزیکی پروژه باید در کنار نوع عملیات در حال انجام بررسی شود.

بر اساس توضیحات مدیر کارگاه پروژه، عملیات سفت‌کاری به پایان رسیده و نمای ساختمان نیز تکمیل شده است. دیوارهای داخلی و پیرامونی هم به اتمام رسیده‌اند و اکنون عملیات تأسیسات برق و مکانیک و نازک‌کاری داخلی در دستور کار قرار دارد.

این تغییر مرحله، نشانه ورود پروژه به بخش دیگری از فرآیند ساخت است؛ مرحله‌ای که کیفیت اجرای جزئیات فنی در آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

سفت‌کاری تمام شد؛ پروژه وارد مرحله تأسیسات شد

ذبیح‌الله رفیعی، مدیر کارگاه پروژه بیمارستانی نیایش خرم‌آباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات وضعیت فعلی عملیات را تشریح می‌کند.

به گفته او، عملیات سفت‌کاری پروژه به پایان رسیده و نمای ساختمان نیز تکمیل شده است.

دیوارهای داخلی و پیرامونی نیز در این مرحله به اتمام رسیده‌اند و پروژه اکنون وارد فاز تأسیسات برق و مکانیک و همچنین نازک‌کاری داخلی شده است.

این مرحله از ساخت، اگرچه ممکن است از بیرون به اندازه احداث اسکلت و طبقات قابل مشاهده نباشد، اما برای یک ساختمان درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در واقع، بیمارستان برخلاف یک ساختمان اداری یا تجاری معمولی، به شبکه پیچیده‌ای از تأسیسات نیاز دارد و نحوه اجرای این بخش‌ها مستقیماً با عملکرد آینده ساختمان ارتباط پیدا می‌کند.

رفیعی توضیح می‌دهد که در حال حاضر عملیات تأسیسات برق و مکانیک به شکل جدی در سه طبقه پروژه در حال اجراست.

به این ترتیب، کارگاه بیمارستان نیایش همزمان با پیشبرد نازک‌کاری، در حال اجرای بخش‌هایی از زیرساخت‌های فنی است که قرار است ساختمان را از یک سازه بزرگ به یک فضای آماده برای کاربری درمانی تبدیل کند.

جزئیات فنی؛ بیمارستانی با نگاه به استانداردهای روز

یکی از موضوعاتی که در ساخت بیمارستان اهمیت ویژه دارد، رعایت الزامات فنی و ایمنی است.

بر اساس توضیحات مدیر کارگاه، دیوارهای داخلی بیمارستان نیایش از نوع «درای‌وال» اجرا شده و در نمای ساختمان نیز از سیستم سرامیک خشک استفاده شده است.

این موارد در کنار رعایت سایر ضوابط مربوط به طرح لرزه‌ای، بخشی از ویژگی‌های فنی پروژه را تشکیل می‌دهد.

رفیعی با تأکید بر این موضوع می‌گوید در اجرای بیمارستان، الزامات مرتبط با طرح لرزه‌ای رعایت شده است.

اهمیت این موضوع برای ساختمانی مانند بیمارستان دوچندان است؛ چراکه بیمارستان‌ها در زمان بحران و حوادث نیز باید بتوانند نقش خود را ایفا کنند و از این جهت، طراحی و اجرای سازه‌ای و فنی آنها حساسیت بیشتری دارد.

در این پروژه، استفاده از نمای سرامیک خشک و اجرای دیوارهای داخلی به شیوه درای‌وال نیز بخشی از روش‌های اجرایی مورد استفاده در ساختمان است.

از سازه تا فضای درمان؛ یک مسیر چندمرحله‌ای

وقتی شهروندان به یک بیمارستان آماده بهره‌برداری وارد می‌شوند، شاید کمتر به این موضوع فکر کنند که پیش از قرار گرفتن تخت، تجهیزات و کادر درمانی در یک بخش، چه مسیر طولانی عمرانی طی شده است.

اما بیمارستان نیایش امروز در نقطه‌ای از این مسیر قرار دارد که بسیاری از بخش‌های ساختمانی آن شکل گرفته و تمرکز کار به سمت جزئیات داخلی و تأسیسات رفته است.

از زمان آغاز عملیات در سال ۱۳۹۵ تاکنون، ساختمان هشت‌طبقه پروژه با زیربنای حدود ۶۰ هزار مترمربع شکل گرفته است.

اکنون نمای ساختمان تکمیل شده، دیوارها به پایان رسیده و در سه طبقه عملیات تأسیسات برق و مکانیک در حال انجام است.

در ادامه این مسیر، تکمیل سایر بخش‌های تأسیساتی و نازک‌کاری، آماده‌سازی فضاهای بیمارستانی و سپس مراحل لازم برای تجهیز و راه‌اندازی، اهمیت پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل، ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی را باید نه پایان کار، بلکه نشانه ورود پروژه به مرحله‌ای حساس برای تکمیل دانست.

چرا نیایش برای لرستان مهم است؟

اهمیت بیمارستان نیایش را می‌توان در چند سطح بررسی کرد.

در سطح نخست، افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان قرار دارد. افزایش ظرفیت از حدود ۲۴۰۰ تخت فعال به بیش از ۳۰۰۰ تخت، به معنای ایجاد ظرفیت جدید برای پذیرش و درمان بیماران است.

در سطح دوم، گستره خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی بیمارستان قرار دارد. قرار گرفتن بخش‌های تخصصی در حوزه‌های جراحی، زنان، اطفال و داخلی و پیش‌بینی فوق‌تخصص‌های مرتبط، می‌تواند دامنه خدمات درمانی قابل ارائه در استان را افزایش دهد.

در سطح سوم نیز موضوع کاهش نیاز به اعزام بیماران به خارج از استان مطرح است؛ موضوعی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به آن اشاره کرده و بیمارستان نیایش را مجموعه‌ای جامع برای پاسخ‌گویی به این نیاز می‌داند.

اعزام بیمار به خارج از استان، علاوه بر هزینه‌های مستقیم درمان و رفت‌وآمد، برای خانواده بیمار نیز بار مالی و روانی ایجاد می‌کند. ایجاد ظرفیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در داخل استان می‌تواند بخشی از این نیاز را کاهش دهد.

از این منظر، تکمیل بیمارستان نیایش تنها به معنای پایان یافتن یک پروژه ساختمانی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای متمرکز کردن خدمات درمانی تخصصی در داخل استان است.

بیمارستان جامع؛ یک حلقه جدید در زنجیره درمان

توصیف بیمارستان نیایش به‌عنوان یک بیمارستان جامع، اهمیت آن را در شبکه درمان استان بیشتر می‌کند.

وقتی یک مرکز درمانی بتواند همزمان در چند حوزه تخصصی و فوق‌تخصصی فعالیت کند، بیمار امکان بیشتری برای دریافت خدمات در یک مجموعه خواهد داشت.

امیری تأکید می‌کند که هدف از احداث این مجموعه آن است که با تکمیل بیمارستان، نیاز به اعزام بیماران به خارج از استان وجود نداشته باشد.

البته تحقق چنین هدفی در عمل به آماده شدن همه ظرفیت‌های بیمارستان و استقرار خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی وابسته خواهد بود؛ اما از نگاه برنامه‌ریزی درمانی، ایجاد یک مرکز جامع می‌تواند ساختار ارائه خدمات در استان را تقویت کند.

در این میان، بیمارستان نیایش می‌تواند در کنار بیمارستان‌های موجود، بخشی از بار مراجعه و نیازهای درمانی استان را بر عهده بگیرد.

سال‌ها انتظار برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری

پروژه بیمارستان نیایش از سال ۱۳۹۵ در حال ساخت است و اکنون در ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد.

این فاصله زمانی نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگ درمانی، مسیری طولانی از طراحی و ساخت تا تجهیز و بهره‌برداری را پشت سر می‌گذارند.

در چنین پروژه‌هایی، تأمین منابع مالی یکی از عوامل تعیین‌کننده سرعت پیشرفت است. در مورد نیایش نیز اعلام نیاز به ۲.۳ همت اعتبار برای تکمیل پروژه نشان می‌دهد که ادامه مسیر نیازمند تأمین مالی قابل توجه است.

ساختمانی که باید به بیمارستان تبدیل شود

در پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ساختمان بزرگ نیایش دیگر یک نقشه روی کاغذ نیست؛ هشت طبقه و حدود ۶۰ هزار مترمربع بنا، حاصل سال‌ها اجرای یک پروژه بزرگ درمانی است.

قرار است ۶۱۵ تخت جدید به ظرفیت درمانی لرستان اضافه شود؛ ظرفیتی که می‌تواند تعداد تخت‌های فعال استان را از حدود ۲۴۰۰ به بیش از ۳۰۰۰ تخت برساند و در صورت تکمیل و راه‌اندازی کامل بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، بخشی از نیاز بیماران به دریافت خدمات خارج از استان را پاسخ دهد.

نیایش حالا در نقطه‌ای ایستاده که بخش بزرگی از مسیر ساخته شده، اما مقصد هنوز بهره‌برداری است؛ جایی که دیگر معیار موفقیت، ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات نیست، بلکه تعداد بیمارانی است که بتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در همین بیمارستان و در داخل لرستان دریافت کنند.