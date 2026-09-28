سازمان لیگ فوتبال برای برگزاری مسابقات زمان کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران در حالی برنامهریزی برای ادامه مسابقات فصل جاری را دنبال میکند که افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر به ۱۸ تیم، تعطیلیهای طولانیمدت به دلیل اردوها و دیدارهای تیم ملی و همچنین برگزاری جام ملتهای آسیا در بهمن ماه، فضای محدودی برای برگزاری مسابقات جام حذفی باقی گذاشته است.
فشردگی تقویم مسابقات باعث شده برنامه فعلی سازمان لیگ عملاً بدون در نظر گرفتن زمان مشخص برای آغاز جام حذفی پیش برود و همین مسئله نگرانی برخی باشگاهها را به دنبال داشته است. در این میان، باشگاههایی نظیر پرسپولیس نیز نسبت به وضعیت نامشخص این رقابتها و زمان ورود تیمها به جام حذفی گلایههایی را مطرح کردهاند.
سازمان لیگ برای حل این مشکل در حال بررسی گزینههای مختلف است و قرار است پیشنویس جدیدی برای زمانبندی جام حذفی تهیه شود. این پیشنویس احتمالاً با تقویم دورههای گذشته تفاوت خواهد داشت تا امکان برگزاری مسابقات در فاصلههای موجود میان رقابتهای لیگ برتر، برنامه تیم ملی و جام ملتهای آسیا فراهم شود.
یکی از چالشهای اصلی سازمان لیگ، پیدا کردن بازهای است که کمترین تداخل را با مسابقات لیگ برتر داشته باشد؛ چرا که افزایش تعداد تیمها موجب شده تعداد هفتههای لیگ نیز بیشتر شود و تعطیلیهای پیشرو، فرصتهای در دسترس برای برگزاری مسابقات حذفی را محدودتر کند.
از سوی دیگر، برگزاری جام ملتهای آسیا در بهمن ماه نیز بخش دیگری از تقویم فصل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و سازمان لیگ باید پیش از رسیدن به آن مقطع، بخش قابل توجهی از مسابقات داخلی را به سرانجام برساند.
با این حال، هنوز زمان قطعی آغاز جام حذفی مشخص نشده و پیشنویس برنامه باید پس از بررسی شرایط تقویم لیگ برتر و هماهنگیهای لازم، به باشگاهها ابلاغ شود.
نظر شما