خبرگزاری مهر،گروه استان ها: قرار گرفتن بوشهر در حاشیه خلیج فارس، برخورداری از سواحل گسترده، حضور استعدادهای ورزشی و سابقه موفقیت نمایندگان استان در رقابت‌های ملی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها را برای توسعه رشته‌های آبی در این استان ایجاد کرده است؛ ظرفیت‌هایی که در سال‌های اخیر در رشته قایقرانی نیز بخشی از توان خود را نشان داده‌اند و اکنون مسئولان ورزش استان بر ضرورت تبدیل این ظرفیت‌ها به یک برنامه منسجم برای استعدادیابی و قهرمان‌پروری تأکید دارند.

قایقرانی در بوشهر تنها یک رشته ورزشی نیست که بتوان توسعه آن را صرفاً به برگزاری مسابقات یا فعالیت چند باشگاه محدود کرد؛ موقعیت جغرافیایی استان، دسترسی به آب‌های آزاد، وجود مجموعه‌های ورزشی مرتبط با آب و حضور ورزشکاران و مربیان فعال، امکان شکل‌گیری یک زنجیره ورزشی از استعدادیابی در رده‌های پایه تا حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

قایقرانی از اولویت‌های ورزش استان اعلام شده و تمرکز بیشتر بر استعدادیابی، قهرمان‌پروری، فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی و توسعه آموزش‌های تخصصی ضروری است.

موفقیت در لیگ برتر؛ نشانه‌ای از ظرفیت قایقرانی بوشهر

عملکرد اخیر نمایندگان استان بوشهر در لیگ برتر قایقرانی کشور، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود در این رشته است.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج رقابت‌های لیگ برتر کشور اظهار کرد: نمایندگان بوشهر در دو رشته آب‌های آرام و دراگون‌بوت موفق به کسب سه جام لیگ برتر کشور شدند.

هادی کللی افزود: در رشته آب‌های آرام، باشگاه پارس جنوبی به عنوان نماینده استان بوشهر در دو بخش آقایان و بانوان حضور داشت.

وی ادامه داد: تیم آقایان این باشگاه با اختلاف ۴۰ امتیازی نسبت به تیم استقلال، عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را به دست آورد و توانست از عنوان قهرمانی فصل گذشته خود نیز دفاع کند.

کللی بیان کرد: این نتیجه از یک سو ظرفیت رقابتی ورزشکاران بوشهری را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری هدفمند در رشته‌های آبی می‌تواند به حضور پایدار نمایندگان استان در سطح ملی منجر شود.

وی افزود: در بخش بانوان نیز تیم پارس جنوبی عملکرد قابل توجهی داشت و در جایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفت. کسب عنوان سوم توسط تیم بانوان در کنار قهرمانی تیم آقایان، نشان می‌دهد ظرفیت قایقرانی استان تنها به یک بخش محدود نیست و امکان توسعه همزمان این رشته در بخش زنان و مردان وجود دارد.

دراگون‌بوت؛ ظرفیت دیگری برای ورزش بوشهر

استان بوشهر در رشته دراگون‌بوت نیز نمایندگان خود را در لیگ برتر کشور داشت.

در بخش آقایان، تیم فانوس بوشهر تا پایان نیم‌فصل در جایگاه سوم جدول قرار داشت، اما در پایان رقابت‌ها با اختلاف تنها یک امتیاز از کسب سکوی سوم بازماند و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در بخش بانوان نیز تیم مشعل دریا توانست عنوان سوم لیگ برتر کشور را کسب کند و یکی دیگر از جام‌های این رقابت‌ها را برای استان بوشهر به دست آورد.

مجموع این نتایج نشان می‌دهد قایقرانی بوشهر از ظرفیت انسانی و فنی قابل توجهی برخوردار است؛ اما تداوم این موفقیت‌ها نیازمند آن است که ورزش قهرمانی از یک فعالیت مقطعی به یک مسیر مستمر و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شود.

استعدادیابی؛ حلقه مفقوده توسعه پایدار



موسی کشتکار، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در نشست ارزیابی هیئت قایقرانی با تأکید بر جایگاه این رشته در ورزش استان اظهار کرد: قایقرانی اولویت ورزش استان بوشهر است و باید تلاش شود این رشته در حوزه استعدادیابی و قهرمان‌پروری دوباره پرفروغ شود.

تأکید بر استعدادیابی از این جهت اهمیت دارد که موفقیت تیم‌های فعلی بدون ایجاد پشتوانه برای سال‌های آینده نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده تداوم جایگاه قایقرانی بوشهر باشد.



وجود سواحل و دسترسی به آب در نقاط مختلف استان، این امکان را فراهم می‌کند که شناسایی استعدادها از مناطق مختلف دنبال شود و ظرفیت شهرستان‌ها نیز در فرآیند توسعه این رشته مورد استفاده قرار گیرد.

در چنین شرایطی، فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی می‌تواند نخستین حلقه زنجیره استعدادیابی باشد. نوجوانان و جوانان مستعد می‌توانند در شهرستان‌ها شناسایی و آموزش‌های اولیه را دریافت کنند و در مراحل بعد، استعدادهای برتر به سطوح حرفه‌ای‌تر هدایت شوند.

فعال‌سازی شهرستان‌ها برای شناسایی استعدادهای جدید

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر فعال کردن هیئت‌های شهرستانی قایقرانی تأکید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند دامنه فعالیت این رشته را از مرکز استان فراتر ببرد.

تمرکز فعالیت‌های تخصصی در یک یا چند نقطه، ظرفیت دسترسی همه علاقه‌مندان به ورزش قایقرانی را محدود می‌کند، اما فعال شدن هیئت‌های شهرستانی می‌تواند امکان شناسایی استعدادهای بیشتری را ایجاد کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری نیز بخش دیگری از برنامه مورد تأکید اداره‌کل ورزش و جوانان استان است. توسعه نیروی انسانی متخصص، از مربی و داور گرفته تا عوامل اجرایی، یکی از الزامات ایجاد یک ساختار پایدار در رشته قایقرانی محسوب می‌شود.

در کنار توسعه ورزشکاران، افزایش تعداد مربیان آموزش‌دیده و داوران دارای دانش تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و برگزاری مسابقات در سطح استان کمک کند.

بوشهر؛ ظرفیت میزبانی اردوهای تیم ملی

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، استفاده از ظرفیت استان برای میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری در نیمه دوم سال است.

میزبانی رویدادهای ملی تنها یک برنامه ورزشی نیست، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری استان را نیز در معرض توجه قرار دهد. حضور ورزشکاران و تیم‌های مختلف از استان‌های کشور در بوشهر، امکان استفاده از زیرساخت‌های محلی و تقویت فعالیت‌های مرتبط با ورزش را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، میزبانی اردوهای تیم‌های ملی می‌تواند تجربه‌ای عملی برای ورزشکاران جوان بوشهری ایجاد کند و ارتباط آنها با ورزشکاران و مربیان سطح ملی را افزایش دهد.

البته تحقق این هدف نیازمند آماده بودن زیرساخت‌های لازم، تجهیزات تخصصی، فضای تمرینی مناسب و برنامه‌ریزی منسجم برای میزبانی است.

تعیین تکلیف مجموعه قایقرانی دهکده گردشگری

یکی از ظرفیت‌های مهمی که می‌تواند در مسیر توسعه قایقرانی بوشهر مورد استفاده قرار گیرد، مجموعه قایقرانی دهکده گردشگری بوشهر است.

کشتکار در این زمینه گفت: در بحث مالکیت مجموعه قایقرانی دهکده گردشگری بوشهر فعالیت‌هایی صورت گرفته است و امیدواریم این مجموعه در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان قرار بگیرد.

تعیین تکلیف این مجموعه می‌تواند از منظر توسعه زیرساختی اهمیت داشته باشد؛ زیرا برخورداری از یک پایگاه مشخص و تخصصی برای تمرین، آموزش و برگزاری برنامه‌های مرتبط با قایقرانی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای این رشته را افزایش می‌دهد.

از ظرفیت طبیعی تا ساختار قهرمانی

بوشهر برای توسعه قایقرانی یک مزیت طبیعی مهم در اختیار دارد؛ مجاورت با خلیج فارس و برخورداری از ظرفیت‌های دریایی. با این حال، تبدیل این مزیت طبیعی به مزیت ورزشی پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، آموزش و ایجاد زیرساخت است.

موفقیت تیم‌های پارس جنوبی، فانوس بوشهر و مشعل دریا نشان داده است که بخشی از ظرفیت انسانی این استان هم‌اکنون در سطح ملی فعال است. قهرمانی تیم آقایان پارس جنوبی در آب‌های آرام، مقام سوم تیم بانوان این باشگاه و کسب عنوان سوم توسط تیم بانوان مشعل دریا در دراگون‌بوت، نمونه‌هایی از این ظرفیت هستند.

در کنار این موفقیت‌ها، فاصله یک امتیازی تیم فانوس بوشهر با سکوی سوم لیگ دراگون‌بوت نیز نشان‌دهنده رقابت نزدیک نمایندگان استان در سطح ملی است.

اکنون مسئله اصلی، حفظ و توسعه این ظرفیت‌هاست؛ موضوعی که از مسیر استعدادیابی در شهرستان‌ها، آموزش مربیان و داوران، توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ها، حمایت از باشگاه‌ها و فراهم کردن امکان حضور مستمر در مسابقات ملی قابل پیگیری است.



اگر این زنجیره به شکل منسجم شکل بگیرد، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی بوشهر می‌تواند پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار قایقرانی استان باشد؛ به گونه‌ای که حضور بوشهری‌ها در سکوهای ملی، نه یک موفقیت مقطعی، بلکه بخشی از روند مستمر ورزش قهرمانی استان باشد.