به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای روستایی و عشایری اظهار کرد: حضور قزوین در این نمایشگاه نباید صرفاً به ارائه اقدامات و دستاوردهای دستگاهها محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای معرفی نمادها، جاذبهها و توانمندیهای استان استفاده کرد.
وی افزود: لازم است با خلق ایدههای جدید، از ظرفیت نمادهای قزوین در طراحی و ارائه غرفه استان استفاده شود تا حضور قزوین برای بازدیدکنندگان جذاب و متفاوت باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین توجه به ابعاد اقتصادی و سرمایهگذاری را از الزامات حضور استان در این نمایشگاه دانست و گفت: معرفی ظرفیتهای قزوین باید به گونهای باشد که زمینه تشویق سرمایهگذاران برای حضور و سرمایهگذاری در استان را فراهم کند و توانمندیهای روستاها و مناطق عشایری نیز از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حقلطفی بر استفاده از ظرفیت دهیاریها و نظرات و پیشنهادهای آنان در آمادهسازی نمایشگاه تأکید کرد و افزود: دهیاریها در خط مقدم فعالیتهای روستایی قرار دارند و میتوان از تجربه و ظرفیت آنها برای معرفی بهتر توانمندیهای مناطق مختلف استان بهره گرفت.
وی با اشاره به رویدادهای مهم یک سال گذشته در قزوین خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعههای الموت، برگزاری روز قزوین و رویدادهای مختلف فرهنگی، ظرفیتهای تازهای برای معرفی استان ایجاد کرده است و به همین دلیل حضور قزوین در این نمایشگاه باید با سالهای گذشته تفاوت داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: قزوین در همجواری استانهای تهران و البرز و در کنار جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر قرار دارد و میتواند به مقصد سفرهای یکروزه و کوتاهمدت ساکنان این دو استان تبدیل شود.
حقلطفی افزود: معرفی جاذبههای گردشگری روستایی، عشایری و طبیعی قزوین میتواند در جذب گردشگر و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان مؤثر باشد.
وی توسعه گردشگری و ایجاد فضای نشاط اجتماعی را از رویکردهای مجموعه مدیریت استان عنوان کرد و گفت: این نگاه باید در برنامهریزی برای حضور قزوین در ششمین نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای روستایی و عشایری نیز مورد توجه قرار گیرد.
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