نمایندگان بوشهر ۳ جام لیگ برتر قایقرانی کشور را کسب کردند

هادی کللی در گفتگو با خبرنگار مهر از درخشش نمایندگان این استان در رقابت‌های لیگ برتر قایقرانی کشور خبر داد و گفت: نمایندگان بوشهر در دو رشته آب‌های آرام و دراگون‌بوت موفق به کسب سه جام لیگ برتر کشور شدند و روزی پرافتخار را برای ورزش استان رقم زدند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر اظهار کرد: در رشته آب‌های آرام، باشگاه پارس جنوبی نماینده استان بوشهر در هر دو بخش آقایان و بانوان بود. تیم آقایان با عملکردی مقتدرانه و با اختلاف ۴۰ امتیازی نسبت به تیم استقلال، عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را از آن خود کرد و با شایستگی از عنوان قهرمانی فصل گذشته نیز دفاع کرد.

کللی افزود: تیم بانوان پارس جنوبی نیز با ارائه عملکردی شایسته، در جایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفت و جام مقام سوم را به دست آورد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر درباره نتایج لیگ دراگون‌بوت نیز گفت: در بخش آقایان، تیم فانوس بوشهر تا پایان نیم‌فصل در جایگاه سوم جدول قرار داشت، اما در پایان رقابت‌ها تنها با اختلاف یک امتیاز از کسب سکوی سوم بازماند و در جایگاه چهارم ایستاد.

وی ادامه داد: در بخش بانوان نیز تیم مشعل دریا با عملکردی ارزشمند موفق شد عنوان سوم لیگ برتر کشور را کسب کرده و جام مقام سوم را برای استان بوشهر به ارمغان بیاورد.

کللی از تلاش ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، باشگاه‌ها و تمامی عوامل اجرایی تقدیر کرد و اظهار کرد: کسب یک عنوان قهرمانی، دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته و دو مقام سومی لیگ برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای قایقرانی استان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری از سوی ورزشکاران استان در رقابت‌های آینده باشیم.