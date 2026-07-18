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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

نمایندگان بوشهر ۳ جام لیگ برتر قایقرانی کشور را کسب کردند

نمایندگان بوشهر ۳ جام لیگ برتر قایقرانی کشور را کسب کردند

بوشهر- رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر، از درخشش نمایندگان این استان در رقابت‌های لیگ برتر قایقرانی کشور خبر داد.

هادی کللی در گفتگو با خبرنگار مهر از درخشش نمایندگان این استان در رقابت‌های لیگ برتر قایقرانی کشور خبر داد و گفت: نمایندگان بوشهر در دو رشته آب‌های آرام و دراگون‌بوت موفق به کسب سه جام لیگ برتر کشور شدند و روزی پرافتخار را برای ورزش استان رقم زدند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر اظهار کرد: در رشته آب‌های آرام، باشگاه پارس جنوبی نماینده استان بوشهر در هر دو بخش آقایان و بانوان بود. تیم آقایان با عملکردی مقتدرانه و با اختلاف ۴۰ امتیازی نسبت به تیم استقلال، عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را از آن خود کرد و با شایستگی از عنوان قهرمانی فصل گذشته نیز دفاع کرد.

کللی افزود: تیم بانوان پارس جنوبی نیز با ارائه عملکردی شایسته، در جایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفت و جام مقام سوم را به دست آورد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر درباره نتایج لیگ دراگون‌بوت نیز گفت: در بخش آقایان، تیم فانوس بوشهر تا پایان نیم‌فصل در جایگاه سوم جدول قرار داشت، اما در پایان رقابت‌ها تنها با اختلاف یک امتیاز از کسب سکوی سوم بازماند و در جایگاه چهارم ایستاد.

وی ادامه داد: در بخش بانوان نیز تیم مشعل دریا با عملکردی ارزشمند موفق شد عنوان سوم لیگ برتر کشور را کسب کرده و جام مقام سوم را برای استان بوشهر به ارمغان بیاورد.

کللی از تلاش ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، باشگاه‌ها و تمامی عوامل اجرایی تقدیر کرد و اظهار کرد: کسب یک عنوان قهرمانی، دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته و دو مقام سومی لیگ برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای قایقرانی استان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری از سوی ورزشکاران استان در رقابت‌های آینده باشیم.

کد مطلب 6891147

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