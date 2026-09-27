به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخشهای مختلف شهرستان بندرعباس که با حضور احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، بخشداران، شهرداران و جمعی از مدیران و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مسائل و مشکلات حوزههای مختلف شهرستان بندرعباس با حضور بخشداران شش بخش و هفت شهردار مورد بررسی قرار گرفت.
وی هدف از برگزاری این جلسات را تبیین نظام مسائل بخشهای مختلف شهری و روستایی عنوان کرد و افزود: باید نمایهای جامع و کامل از وضعیت شهرها و روستاها، ظرفیتها و قابلیتهای آنها و اقداماتی که در دورههای مختلف انجام شده است، تهیه شود تا تصویر روشنی از وضع موجود در اختیار داشته باشیم.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در کنار اقدامات و فرصتهای ایجادشده، باید مزیتها، محدودیتها و تنگناهای موجود در شهرها و روستاها نیز بهصورت دقیق شناسایی شود تا بتوان بر اساس یک شناخت واقعی، برای رفع مشکلات برنامهریزی کرد.
آشوری تازیانی با اشاره به مأموریت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این زمینه گفت: به این سازمان مأموریت داده شده است با همکاری فرمانداران، بخشداران، شوراها و دهیاران، نظام مسائل کلان استان و همچنین مسائل بخشهای مختلف را تدوین کند.
وی تصریح کرد: هدف از این جلسات، ایجاد درک مشترک از فرصتها و آسیبهای موجود و ارائه راهکارهای جدی برای حل مسائلی است که مردم در شهرها و روستاها با آن مواجه هستند.
استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع اظهار کرد: شرایط کشور پیچیده است و ناترازی در درآمدها و نظام مالی، ضرورت مدیریت منابع و هزینهها را بیش از گذشته نمایان کرده است.
آشوری تازیانی افزود: توزیع منابع باید مبتنی بر عدالت باشد و در عین حال، اولویتهای اصلی نیز بهدرستی تشخیص داده شوند تا با منابع محدود بتوان اقدامات مؤثر و مورد نیاز مردم را در بخشهای مختلف دنبال کرد.
وی با اشاره به رویکرد استان برای استفاده از ظرفیتهای مختلف در مسیر توسعه گفت: در این مسیر تنها متوقف بر اعتبارات دولتی نماندهایم و با تکیه بر ظرفیتهای قانونی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، مشارکت بخشهای مختلف را نیز دنبال کردهایم.
استاندار هرمزگان بیان کرد: در قوانین برنامه و بودجه نیز ظرفیتهایی پیشبینی شده است که باید از آنها برای استیفای حقوق مردم استان و پیشبرد اهداف توسعهای استفاده کنیم و با بهرهگیری از این ظرفیتها، اقدامات جدید و اساسی را به اجرا درآوریم.
آشوری تازیانی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در فرمانداریهای شهرستانهای استان گفت: بر اساس این جلسات، اولویتهای هر شهرستان، بخش و حوزه روستایی مشخص خواهد شد و متناسب با آن، رفع مسائل و مشکلات در نظام برنامهریزی استان و شوراهای برنامهریزی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که روند توسعه استان حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشود و وظیفه ما افزایش بهرهوری در خدمترسانی به مردم و استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود است.
استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: توزیع عادلانه منابع، چه منابع دولتی و چه منابعی که از سایر ظرفیتها خلق میشود، باید در جهت ایجاد توسعه متوازن و پایدار، تأمین نیازهای مردم، کسب رضایت عمومی و تقویت امید به آینده دنبال شود.
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