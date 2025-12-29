مشکلات زیرساختی روستاهای آبشورک و چهچکور حل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه بررسی مشکلات زیرساختی آبشورک، چهچکور و برخی محلات بندرعباس، با قدردانی از دغدغه‌مندی مسئولان و نمایندگان، اظهار کرد: همه ما در اصلاح وضعیت موجود سهم و نقش داریم و اگر این مسئولیت را بپذیریم، مسیر اصلاح و حل مشکلات هموار می‌شود.

وی افزود: تلاش ما بر این است که با تأمین منابع، هماهنگی بین‌بخشی و بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شرایط زندگی مردم در شهرها و روستاهای استان بهبود یابد.

استاندار هرمزگان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و مدیریت سیلاب در بندرعباس گفت: بخشی از مشکلات ناشی از ساختار کالبدی و محلات قدیمی شهر است، اما با اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شد، از بروز خسارات گسترده جلوگیری شد و این نشان می‌دهد هماهنگی و اقدام به‌موقع می‌تواند اثرگذار باشد.

آشوری تازیانی با انتقاد از انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام نتیجه تصمیم‌گیری‌های بدون برنامه است و رویکرد مدیریت استان، حرکت به سمت پروژه‌محوری، اولویت‌بندی و پرهیز از آغاز طرح‌های بدون پشتوانه است.

وی با تأکید بر ضرورت بازآفرینی شهری و توجه ویژه به محلات حاشیه‌ای افزود: محلاتی که با مشکلات جدی زیرساختی مواجه‌اند، باید با برنامه دقیق در دستور کار حوزه عمرانی استانداری و دستگاه‌های مرتبط به ویژه شهرداری بندرعباس قرار گیرند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات آبشورک، چهچکور و محلات بافت فرسوده بندرعباس، تصمیمات مشخصی اتخاذ شد و اجرای آن‌ها بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، در جلسات آینده با ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

آشوری بر لزوم صیانت از املاک عمومی و جلوگیری از تصرفات غیر قانونی تاکید کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان یگان حفاظت از املاک و اموال خود را فعال کند و شهرداری بندرعباس نیز اقدامات صیانتی را برای جلوگیری از املاک خود انجام دهد.

استاندار هرمزگان گفت: چهار ورودی شهر بندرعباس، ورودی آبشورک و ورودی چهچکور هم باید با اولویت ایمنی ساماندهی شود و برای ورودی‌های بندرعباس طرحی جامع اجرا شود چرا که ورودی‌های بندرعباس در شأن مردم این شهر نیست.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن استان نیز طرح هادی آبشورک و چهچکور را در دستور کار قرار داده و تلاش کند تا وضعیت این مناطق از آشفتگی در بیاید.

استاندار هرمزگان در پایان بر لزوم خدمات دهی مؤثر به مردم تأکید کرد و در رابطه با محلات بافت فرسوده بندرعباس، گفت: شهرداری بندرعباس باید از اختیارات موجود برای ساماندهی بافت فرسوده و بازگشایی معابر نهایت استفاده را ببرد.