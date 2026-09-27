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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

العجری: تشدید حملات عربستان به یمن پوششی برای شکست نظامی است

العجری: تشدید حملات عربستان به یمن پوششی برای شکست نظامی است

عضو هیئت ملی یمن، تشدید حملات عربستان علیه غیرنظامیان و تأسیسات مدنی را پوششی برای شکست نظامی این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالملک العجری»، عضو جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد تشدید حملات عربستان علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی، تلاشی برای پنهان‌کردن شکست‌های نظامی این کشور است.

وی هدف قرار دادن بازارها، پل‌ها و منازل مسکونی از سوی رژیم سعودی را ابزاری برای ارعاب شهروندان و مجازات جمعی توصیف کرد.

العجری با بیان اینکه بازارها میدان جنگ و غیرنظامیان هدف نیستند، هشدار داد که ادامه این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.

امروز یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی دو حمله هوایی به بازار تعز در منطقه مفرق ماویه انجام داد که این حملات به شهادت و زخمی شدن دستکم ۵۰ غیرنظامی منجر شد.

کد مطلب 6960728

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