العجری: تشدید حملات عربستان به یمن پوششی برای شکست نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالملک العجری»، عضو جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد تشدید حملات عربستان علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی، تلاشی برای پنهانکردن شکستهای نظامی این کشور است.
وی هدف قرار دادن بازارها، پلها و منازل مسکونی از سوی رژیم سعودی را ابزاری برای ارعاب شهروندان و مجازات جمعی توصیف کرد.
العجری با بیان اینکه بازارها میدان جنگ و غیرنظامیان هدف نیستند، هشدار داد که ادامه این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.
امروز یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی دو حمله هوایی به بازار تعز در منطقه مفرق ماویه انجام داد که این حملات به شهادت و زخمی شدن دستکم ۵۰ غیرنظامی منجر شد.
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