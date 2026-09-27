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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

واکنش حماس به ویدئوی «بن‌گویر» درباره تهدید به قتل اسیر فلسطینی

واکنش حماس به ویدئوی «بن‌گویر» درباره تهدید به قتل اسیر فلسطینی

حماس در واکنش به ویدئوی یک وزیر افراطی رژیم صهیونیستی درباره تهدید به قتل یک اسیر فلسطینی، تأکید کرد این تهدیدها عزم اسرا را تضعیف نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد ویدئوی نمایشی «ایتمار بن‌گویر» وزیر تندرو در کابینه رژیم صهیونیستی، که در آن تهدید به قتل «حسن سلامه»، اسیر و فرمانده فلسطینی، مطرح شده است، از عزم این اسیر و دیگر اسرای فلسطینی نخواهد کاست.

حماس تأکید کرد: «ما تمام تلاش ممکن را در تمامی سطوح و با همه ابزارها برای آزادی اسرایمان از زندان‌های رژیم اشغالگر انجام داده و خواهیم داد و تا زمانی که آنان به آزادی خود دست یابند، بر این عهد خواهیم ماند.»

این جنبش افزود: «ملت قهرمان ما همچنان به آرمان‌های ملی خود، در رأس آن مسئله اسرا، وفادار خواهد ماند و بن‌گویر جنایتکار و امثال او از سران افراطی و تروریست رژیم اشغالگر، آنان را مرعوب نخواهند کرد.»

حماس در پایان اعلام کرد: «سرنوشت بن‌گویر و امثال او از رهبران این رژیم فاشیستی، همانند سرنوشت دیگر جنایتکاران جنگی در طول تاریخ خواهد بود.»

کد مطلب 6960816

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