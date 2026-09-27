به گزارش خبرنگار مهر، حبیب درگاهی یکشنبه شب در نخستین کارگاه دائمی دختران، نوجوان و جوان جمعیت هلالاحمر استان قزوین، با اشاره به نقش دختران در آینده این جمعیت و جامعه اظهار کرد: دختران و زنان از ارکان اصلی و سرمایههای ارزشمند جمعیت هلالاحمر هستند و توانمندسازی این نسل، زمینهساز آیندهای درخشان برای هلالاحمر خواهد بود.
وی با اشاره به حضور فعال بانوان در کانونها و تیمهای تخصصی هلالاحمر افزود: ظرفیت دختران و زنان در بخشهای مختلف جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای نقشآفرینی بیشتر آنان فراهم شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین همچنین بر ضرورت ایجاد فضایی امن، صمیمی و تخصصی برای گفتوگو و طرح ایدههای دختران و نوجوانان تأکید کرد و گفت: شنیدن ایدهها و دغدغههای نسل جوان میتواند به شناسایی ظرفیتهای جدید و تقویت مشارکت آنان در فعالیتهای هلالاحمر کمک کند.
درگاهی با بیان اینکه دختران و جوانان باید فرصت بیشتری برای بیان دیدگاهها و ارائه پیشنهادهای خود داشته باشند، افزود: ایجاد ارتباط مستمر میان مدیران و جوانان میتواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت فکری و اجتماعی این قشر را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: هلالاحمر برای استمرار فعالیتهای خود به نیروهای جوان، مسئولیتپذیر و توانمند نیاز دارد و توجه به آموزش، رشد فکری و مهارتی دختران میتواند زمینه حضور مؤثرتر آنان در برنامههای آینده جمعیت را فراهم کند.
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