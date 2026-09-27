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۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

کمک بلاعوض به خسارت‌دیدگان جنگ تحمیلی در جزیره خارگ پرداخت شد

کمک بلاعوض به خسارت‌دیدگان جنگ تحمیلی در جزیره خارگ پرداخت شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: پس از ارزیابی‌های صورت گرفته در جریان سفر به جزیره خارگ کمکهای بلاعوض به واحدهای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند یکشنبه شب در بازدید از واحدهای آسیب‌دیده که مدیرکل حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نیز حضور داشتند، گفت: براساس اعلام شهرداری خارگ، در جریان دومین و سومین دوره حملات جنگی، در مجموع ۶ واحد مسکونی و تجاری در این جزیره دچار آسیب و خسارت شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: پس از ارزیابی‌های صورت گرفته در جریان سفر به جزیره خارگ کمکهای بلاعوض به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شد.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر، جزیره خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی و اقتصادی کشور، طی سال‌های مختلف همواره در معرض تهدیدها و حملات قرار داشته و آسیب‌دیدگی واحدهای مسکونی و تجاری این جزیره، علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی، زندگی روزمره ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

برومند بیان کرد: بازدید میدانی بنیاد مسکن و پرداخت فوری کمکهای بلاعوض به خسارت‌دیدگان، در راستای تسریع در روند حمایت و جبران بخشی از خسارت‌های وارده به ساکنان آسیب‌دیده خارگ انجام شده است.

کد مطلب 6960803

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