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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

«آن شب» روی آنتن می‌رود؛ روایتی از لحظات کشف پیکر شهید نصرالله

«آن شب» روی آنتن می‌رود؛ روایتی از لحظات کشف پیکر شهید نصرالله

مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، با موضوع نخستین لحظات کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله، همزمان با دومین سالگرد شهادت ایشان روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، روایت یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین شب‌های جبهه مقاومت در لبنان است که با تمرکز بر جست‌وجو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله ساخته شده است.

این مستند برای نخستین‌بار روایت افرادی را بازگو می‌کند که در جریان جست‌وجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشته‌اند.

«آن شب» محصول مشترک پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج و مرکز سیمرغ است.

این مستند امشب پنجم مهر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما، سه‌شنبه ۷ مهر ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهارسیما و چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

کد مطلب 6960571

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