به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر، روایت یکی از مهمترین و تلخترین شبهای جبهه مقاومت در لبنان است که با تمرکز بر جستوجو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله ساخته شده است.
این مستند برای نخستینبار روایت افرادی را بازگو میکند که در جریان جستوجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشتهاند.
«آن شب» محصول مشترک پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج و مرکز سیمرغ است.
این مستند امشب پنجم مهر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما، سهشنبه ۷ مهر ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهارسیما و چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود.
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