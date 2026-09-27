به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، روایت یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین شب‌های جبهه مقاومت در لبنان است که با تمرکز بر جست‌وجو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله ساخته شده است.

این مستند برای نخستین‌بار روایت افرادی را بازگو می‌کند که در جریان جست‌وجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشته‌اند.

«آن شب» محصول مشترک پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج و مرکز سیمرغ است.

این مستند امشب پنجم مهر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما، سه‌شنبه ۷ مهر ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهارسیما و چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.