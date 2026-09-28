به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجیفرد دوشنبهشب در اجلاسیه ۹۲ شهید دانشجوی خراسان جنوبی که در گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و با حضور خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد، اظهار کرد: این اجلاسیه با هدف پاسداشت شهدای دانشجو برگزار شده و خانواده تعدادی از این شهدا نیز در مراسم حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این اجلاسیه حاصل دو سال تلاش بسیج دانشجویی است، افزود: دانشگاه تنها محلی برای علمآموزی نیست، بلکه بستری برای توجه به اخلاق، مسئولیت اجتماعی و کنشگری نیز به شمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی از دوران جنگ تحمیلی، حوادث انقلاب و دیگر مقاطع حساس کشور همواره شاهد همراهی دانشجویان با حرکتهای اجتماعی و تحولات جامعه بوده است.
گنجیفر تصریح کرد: دانشجویان در عرصههای مختلف همراهی خود را با جامعه اثبات کردهاند و مسیر آینده کشور از ایثار و فداکاری میگذرد.
وی هدف اصلی برگزاری اجلاسیه ۹۲ شهید دانشجوی خراسان جنوبی را زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا دانست و گفت: شهدا برای سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند و ما نیز باید ایثارگری را سرلوحه فعالیتها و زندگی خود قرار دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به برپایی نمایشگاهی در حاشیه این اجلاسیه افزود: دیوارنوشتهها و آثار ارائهشده در این نمایشگاه، بیانگر حضور و نقش دانشجویان در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی است.
گنجیفر خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، الگوگیری از شهدا و توجه به فرهنگ ایثار و فداکاری، یکی از عوامل سربلندی ایران اسلامی بوده است و باید این مسیر ادامه پیدا کند.
در ادامه این اجلاسیه، سعید عزیزی، استاد دانشگاه و فرزند شهید، نیز با اشاره به موضوع اضطراب و استرس اظهار کرد: استرس امری طبیعی است که در وجود همه انسانها وجود دارد و نمیتوان آن را بهطور کامل از بین برد؛ ضمن اینکه ممکن است موضوعی برای یک فرد استرسزا باشد، اما برای فرد دیگری چنین حالتی ایجاد نکند.
وی افزود: بسیاری از ما در این روزها ممکن است نگران آینده باشیم و ندانیم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
عزیزی با قرائت آیاتی از قرآن کریم بیان کرد: انجام تکلیف بر عهده ماست و نتیجه آن را باید به خداوند واگذار کنیم؛ بنابراین در شرایط امروز نیز هر یک از ما باید به وظیفه و تکلیف خود عمل کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر فرد در زندگی باید خودش باشد، افزود: گاهی در وجود انسان احساساتی ایجاد میشود که میتواند موجب سردی مزاج شود و در چنین شرایطی باید برای تغییر این وضعیت اقدام کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهدا و تأکید بر اینکه شهید زنده است، گفت: هرگاه احساس سردی و بیحالی داریم، حضور در مزار شهدای گمنام که محل حضور حضرت فاطمه(س) است، میتواند به تغییر این حالت کمک کند.
عزیزی با بیان اینکه خنده خوب است، اما گریه نیز میتواند بسیار ارزشمند باشد، اظهار کرد: در زندگی نباید اهل مقایسه باشیم و زندگی خود را با دیگران مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: نباید درگیر قیاس بصری شویم و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه کنیم.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت شناخت نقاط ضعف خود و اطرافیان گفت: باید حرمت یکدیگر را در زندگی حفظ کنیم، زیرا هر انسانی به گونهای آفریده شده و با دیگران تفاوت دارد.
عزیزی با اشاره به ضرورت داشتن پناهگاه در زمان سختیها خاطرنشان کرد: در زمان بلا و سختی باید پناهگاهی داشته باشیم تا به آن پناه ببریم و پناهگاه ما حضرت علی(ع) و خاندان ایشان هستند.
وی در پایان گفت: با یاد کردن امام حسین(ع) در زندگی میتوانیم آرامش پیدا کنیم و از شهدا بخواهیم شفیع ما در پیشگاه خداوند متعال باشند.
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