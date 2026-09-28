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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

موج دویست و دوازدهم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب

موج دویست و دوازدهم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب

رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار مردم رشت در دویست و دوازدهمین تجمع شبانه را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6961865

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