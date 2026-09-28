https://mehrnews.com/x3dbzT ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6961865 استانها گیلان استانها گیلان ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ موج دویست و دوازدهم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار مردم رشت در دویست و دوازدهمین تجمع شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 34 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6961865 کپی شد مطالب مرتبط قرار مردم رشت در دویست و یازدهمین تجمع شبانه قرار دویست و دوازدهم تالشیها در میدان قرار دویست و سیزدهم مردم رشت زیر بارش شدید باران دویست و دهمین شب حضور مردم رشت پای آرمان های انقلاب «قرار ۲۰۹ رشتوندان»؛ روایت تداوم فرهنگ ایستادگی از دفاع مقدس تا امروز برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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