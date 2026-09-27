https://mehrnews.com/x3db7h ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ کد مطلب 6960757 استانها گیلان استانها گیلان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ قرار مردم رشت در دویست و یازدهمین تجمع شبانه رشت- در این فیلم، قرار مردم رشت در دویست و یازدهمین تجمع شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6960757 کپی شد مطالب مرتبط حجت الاسلام آل حبیب: مردم با حضور آگاهانه خود دشمن را نا امید کردند دویست و یازدهمین شب اجتماع مردمی سنندج در حمایت از وطن ماموستا بهمنی: حضور مردم در صحنه دشمن را از نیت شوم خود مأیوس کرد ۲۱۱ شب همدلی مردم میهندوست اسفراین در میدان امام خمینی(ره) بعثت پرشور شهرکردیها در موج ۲۱۱ قرار دویست و یازدهم رودسری ها در میدان برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
نظر شما