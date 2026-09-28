به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد بابایی عصر دوشنبه در یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی در روستای «دیناروند»، اظهار کرد: الگوی کشت، مسیر دستیابی به امنیت پایدار غذایی با اتکا به تولید و حفظ منابع پایه نظیر آب، خاک، هوا و نهادههاست.
تولید باید بر اساس برنامه و نیاز بازار باشد
وی با تأکید بر ضرورت تولید برنامهمحور تصریح کرد: تولید باید بر اساس برنامه انجام شود، چراکه تولید برنامهمحور از هدررفت منابع جلوگیری کرده و مانع ضرر و زیان کشاورزان میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تولید باید متناسب با نیاز بازار انجام شود و کارشناسان بخش کشاورزی نیز موظف هستند این برنامهریزی را در چارچوب الگوی کشت مدیریت کنند تا هم نیاز مصرفکننده تأمین شود و هم کشاورز از فروش محصول خود سود مناسبی کسب کند.
شناسنامهدار شدن اراضی، بستر هدایت کشت
بابایی با تشریح مفهوم الگوی کشت صحیح گفت: در الگوی کشت باید مشخص باشد که چه محصولی، در چه زمانی، در کجا و با چه روشی کشت شود و تحقق این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و شناسنامهدار شدن اراضی کشاورزی است.
وی ادامه داد: شناسنامهدار شدن اراضی، بستر لازم برای پایش دقیق و هدایت صحیح کشت را فراهم میکند و میتواند به اجرای هدفمند برنامههای بخش کشاورزی کمک کند.
استفاده از بذور اصلاحشده متناسب با هر منطقه
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی هوشمندانه برای کاهش هزینههای تولید و حفظ منابع پایه اظهار کرد: این برنامهریزیها با هدف ارتقای راندمان و مدیریت هوشمندانه انجام میشود.
بابایی افزود: در این مسیر، استفاده از بذور اصلاحشده و مناسب متناسب با شرایط هر منطقه اهمیت ویژهای دارد و باید ارقام اصلاحشده مورد نیاز تدارک دیده و در مزارع بهکار گرفته شوند تا ظرفیت تولید مزارع بهطور کامل محقق شود.
ضرورت مدیریت صحیح مصرف کود
وی با تأکید بر مدیریت صحیح کوددهی تصریح کرد: برای هر کیلو کود باید عملکرد مناسبی به دست آید و این موضوع مستلزم آزمایش خاک و تعیین دقیق نیاز اراضی به عناصر غذایی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: بهینهسازی مصرف نهادهها علاوه بر کاهش هزینههای تولید، از آلودگی خاک و منابع آبی نیز جلوگیری میکند و بهرهوری در مصرف کود را افزایش میدهد.
کشاورزی حفاظتی راهی برای حفظ منابع پایه
بابایی با اشاره به اهمیت کشاورزی حفاظتی گفت: باید همگام با دنیا به سمت استفاده از سیستمهای مناسب کشاورزی متناسب با اقلیم حرکت کنیم و با توسعه کشاورزی حفاظتی، نفوذپذیری مزارع را افزایش داده و از فرسایش خاک و ایجاد روانآب جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداران باید در اجرای این اصول با کارشناسان بخش کشاورزی همکاری داشته باشند تا از منابع پایه بیشترین بهرهوری حاصل شود و تولید پایدار در منطقه تضمین شود.
ایجاد مزارع الگویی برای کاهش خلأ عملکرد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت تولید و خلأ عملکرد در مزارع اظهار کرد: این موضوع باید در برنامهریزی بهرهبرداران مورد توجه قرار گیرد.
بابایی افزود: ایجاد مزارع الگویی در سطح مراکز نیز باید دنبال شود تا کشاورزان بتوانند خلأهای عملکردی موجود را شناسایی کرده و با الگوبرداری از مزارع پیشرو، عملکرد مزارع خود را افزایش دهند.
صرفهجویی در مصرف آب با اصلاح روشهای کشت و آبیاری
وی در پایان با تأکید بر اینکه الگوی کشت زمانی اثربخش خواهد بود که به صرفهجویی و بهرهوری بهینه منجر شود، گفت: استفاده از آب باران و رطوبت جوی، انتخاب زمان مناسب کشت و اصلاح روشهای کاشت و آبیاری میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف آب داشته باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: استفاده از روشهای مناسب آبیاری از جمله آبیاری در روش جوی و پشته میتواند موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب شود و ضروری است همه برای حفظ منابع پایه و منابع خدادادی برای آینده تلاش کنیم و این امانت را به نسلهای بعدی بسپاریم.
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