آغاز مرمت و حفاظت از پل تاریخی «کلهر» در معمولان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات مرمت و حفاظت پل تاریخی «کلهر» در شهرستان معمولان خبر داد.

پل تاریخی کلهر؛ اثری شاخص در ورودی معمولان

حسن‌پور با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی اظهار کرد: پل تاریخی کلهر که در ورودی شهرستان معمولان واقع شده، یکی از آثار شاخص و ارزشمند استان لرستان و از جمله پل‌های عظیم تاریخی کشور به شمار می‌رود که از نظر ابعاد و ویژگی‌های معماری، کم‌نظیر است.

وی افزود: با تأمین اعتبارات ملی در سال جاری، عملیات مرمت و حفاظت این اثر تاریخی آغاز شده و در این مرحله، دنباله جنوب‌غربی پل به منظور تسهیل تردد و فراهم شدن زمینه مناسب برای انجام مطالعات پژوهشی و اقدامات مرمتی، بازسازی و مرمت می‌شود.

مرمت پل کلهر با رعایت اصول فنی و حفاظتی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تأکید کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی استان از اولویت‌های این اداره‌کل است و مرمت پل تاریخی کلهر نیز با رعایت اصول فنی و حفاظتی در دستور کار قرار گرفته است.

استفاده از مصالح اصلی برای حفظ اصالت بنا

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان نیز در تشریح جزئیات این پروژه گفت: در اجرای عملیات مرمت، از سنگ‌های اصلی و اولیه بنا که طی سالیان گذشته از بدنه پل جدا شده‌اند، استفاده خواهد شد تا اصالت تاریخی اثر حفظ شود.

وی افزود: همچنین ملات و مصالح مورد استفاده تا حد امکان از نوع سنتی و متناسب با ساختار تاریخی پل انتخاب می‌شود تا هیچ‌گونه خدشه‌ای به اصالت و هویت این بنای ارزشمند وارد نشود.

مرمت و استحکام‌بخشی بخش جنوب‌غربی پل

مصطفی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این مرحله، بخش جنوب‌غربی پل تاریخی کلهر تحت عملیات مرمت، استحکام‌بخشی و حفاظت قرار خواهد گرفت و اقدامات اجرایی با هدف صیانت از این اثر تاریخی دنبال می‌شود.