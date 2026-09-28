آغاز مرمت و حفاظت از پل تاریخی «کلهر» در معمولان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات مرمت و حفاظت پل تاریخی «کلهر» در شهرستان معمولان خبر داد.
پل تاریخی کلهر؛ اثری شاخص در ورودی معمولان
حسنپور با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی اظهار کرد: پل تاریخی کلهر که در ورودی شهرستان معمولان واقع شده، یکی از آثار شاخص و ارزشمند استان لرستان و از جمله پلهای عظیم تاریخی کشور به شمار میرود که از نظر ابعاد و ویژگیهای معماری، کمنظیر است.
وی افزود: با تأمین اعتبارات ملی در سال جاری، عملیات مرمت و حفاظت این اثر تاریخی آغاز شده و در این مرحله، دنباله جنوبغربی پل به منظور تسهیل تردد و فراهم شدن زمینه مناسب برای انجام مطالعات پژوهشی و اقدامات مرمتی، بازسازی و مرمت میشود.
مرمت پل کلهر با رعایت اصول فنی و حفاظتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان تأکید کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی استان از اولویتهای این ادارهکل است و مرمت پل تاریخی کلهر نیز با رعایت اصول فنی و حفاظتی در دستور کار قرار گرفته است.
استفاده از مصالح اصلی برای حفظ اصالت بنا
علی مصطفینژاد، مدیر پایگاه تخصصی پلهای تاریخی لرستان نیز در تشریح جزئیات این پروژه گفت: در اجرای عملیات مرمت، از سنگهای اصلی و اولیه بنا که طی سالیان گذشته از بدنه پل جدا شدهاند، استفاده خواهد شد تا اصالت تاریخی اثر حفظ شود.
وی افزود: همچنین ملات و مصالح مورد استفاده تا حد امکان از نوع سنتی و متناسب با ساختار تاریخی پل انتخاب میشود تا هیچگونه خدشهای به اصالت و هویت این بنای ارزشمند وارد نشود.
مرمت و استحکامبخشی بخش جنوبغربی پل
مصطفینژاد خاطرنشان کرد: در این مرحله، بخش جنوبغربی پل تاریخی کلهر تحت عملیات مرمت، استحکامبخشی و حفاظت قرار خواهد گرفت و اقدامات اجرایی با هدف صیانت از این اثر تاریخی دنبال میشود.
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