وقوع انفجارهای شدید در پایتخت اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که بامداد امروز صدای انفجارهای مهیبی در کی یف همزمان با تداوم حملات روزانه روسیه به گوش رسیده است.

شهردار کی یف تاکید کرد که بقایای یک موشک بر روی یک ساختمان در این شهر سقوط کرد و همچنین آتش سوزی در یک ساختمان دیگر واقع در پایتخت اوکراین به راه افتاد.

پیشتر نیز نیروی هوایی اوکراین از حمله ۱۲۴ پهپاد روسی خبر داده و اعلام کردند که هدف اصلی آنها کی یف بوده است.

در همین راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور افزایش تعداد نیروهای ارتش این کشور را به میزان ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر صادر کرد.

با این افزایش، تعداد نیروهای ارتش روسیه به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن خواهد رسید.