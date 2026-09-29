به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان میانه، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد سه برادر در یک قطعه زمین بهصورت مشترک دارای سهم بودهاند که روز گذشته هنگام شخمزنی زمین توسط یکی از آنان، یکی دیگر از برادران که با شخمزنی زمین مخالفت داشته، با استفاده از یک قبضه اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در این حادثه، راننده تراکتور بر اثر اصابت گلوله مجروح و برای انجام اقدامات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده و تحت مداوا قرار دارد.
وی تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل و انجام اقدامات پلیسی، فرد مظنون به تیراندازی را دستگیر کردند و یک قبضه اسلحه شکاری نیز در این رابطه کشف شد.
سرهنگ رفیعی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم خاطرنشان کرد: ابعاد و جزئیات دقیق این حادثه در دست بررسی است و متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان بر لزوم حل اختلافات از طریق مراجع قانونی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از هرگونه اقدام خودسرانه و استفاده از سلاح در اختلافات پرهیز کرده و در صورت بروز اختلاف، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
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