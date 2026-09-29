به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند. قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



وزن ۶۰ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. سجاد عباسپور در دور نخست به مصاف هونگ تان از چین می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با سومیت سومیت از هند روبه‌رو خواهد شد.



وزن ۶۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. محمدجواد رضایی در دور نخست به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با برنده دیدار کره جنوبی و کره شمالی مبارزه خواهد کرد.



وزن ۷۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار اندونزی و فیلیپین خواهد رفت.



وزن ۸۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۲ کشتی‌گیر حضور دارند. غلامرضا فرخی در دور نخست به مصاف شمیل اوژایف از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با سونگ هوان لی از کره جنوبی روبه‌رو خواهد شد.



وزن ۹۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۱ کشتی‌گیر حضور دارند.مهدی بالی در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک مبارزه خواهد کرد.



وزن ۱۳۰ کیلوگرم: در این وزن ۱۰ کشتی‌گیر حضور دارند. امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و قرقیزستان خواهد رفت.