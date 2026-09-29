الهام حسینی: مهسا در یک گروه سخت غیرت کرد و مدال گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، الهام حسینی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران، پس از کسب مدال برنز مهسا بهشتی در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: بچه‌ها واقعاً زحمت کشیدند و تلاش زیادی کردند. مهسا هنوز یک ورزشکار نوجوان است، اما در این مسابقات با رقبایی رقابت کرد که سال‌ها سابقه حضور در مسابقات دارند و رکوردهای بالایی به ثبت رسانده‌اند.

سرمربی تیم ملی بانوان ادامه داد: مهسا در یک گروه سخت با وزنه‌بردارانی از چین، بحرین و ترکمنستان رقابت کرد و با وجود فشار بالای مسابقات و حضور وزنه‌بردار بحرینی، تا پایان جنگید. او یکی از جوان‌ترین وزنه‌برداران حاضر در این رقابت‌هاست و قطعاً هنوز جای پیشرفت زیادی دارد.

حسینی با اشاره به شرایط مهسا پیش از بازی‌های آسیایی گفت: چند هفته قبل مسابقات تاشکند را داشتیم و به همین دلیل ریکاوری مهسا به‌طور کامل انجام نشده بود. تمام تلاش ما این بود که در این مسابقات بتواند به عددهای خودش برسد. شاید از نظر ثبات عملکرد شرایط ایده‌آل نبود، اما واقعاً غیرت کرد و برای رسیدن به مدال جنگید.

وی گفت: مدالی که مهسا به دست آورد ارزشمند بود و امیدوارم در ادامه مسیر با تجربه بیشتر، پیشرفت بیشتری داشته باشد. این موفقیت را به مهسا، خانواده‌اش، خانواده وزنه‌برداری، جامعه ورزش ایران و مردم عزیز کشورمان تبریک می‌گویم.