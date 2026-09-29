بریمانلو به فینال کوراش راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از ناگویا، مجید وحید بریمانلو در وزن ۶۶- کیلوگرم کوراش که با پیروزی مقابل «اسلام کامچیبکوف» از قرقیزستان و «رحیم‌الله نجمی» از افغانستان راهی دیدار نیمه نهایی شده بود، در این مرحله «کوباییچ ایبک» از قرقیزستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

نماینده کشورمان در مبارزه پایانی حریفی از تاجیکستان را پیش رو دارد.

پیش از بریمانلو، فاطمه برمکی هم با شکست برابر نماینده چین تایپه به نشان برنز دست یافته بود.

تیم ملی کوراش تا کنون‌ توسط رامین احمدزاده یک مدال نقره و فاطمه برمکی یک مدال برنز کسب کرده است. طاهره آذرپیوند، پردیس عیدی وند. رضا احمدزاده و مریم پیمانی هم حذف شده اند.