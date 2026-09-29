ایمان زندینیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور سردار عبدالرضا دشتی، جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) در این نشست اظهار کرد: در این جلسه گزارشی پیرامون برگزاری سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر ارائه شد و اعضای شورا نیز بر حمایت خود را این کنگره و برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.
وی افزود: اولین مصوبه این جلسه، موافقت با مناقصه انتخاب پیمانکار احداث و بازسازی میدان شهید گرد در راستای پاسداشت نام و یاد شهدای شاخص بندر بوشهر و در راستای تکمیل و بهسازی گذر شهید گرد بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: لایه دوم موافقت با مناقصه انتخاب پیمانکار ، احداث پارک و اجرای کفسازی حدفاصل رستوران سافل تا میدان شهدای خلیج فارس بود که این پروژه با هدف بهسازی نوار ساحلی و فراهم کردن زمینه استفاده مطلوبتر شهروندان از ظرفیتهای ساحل بوشهر اجرا خواهد شد.
زندینیا گفت: همچنین اعضای شورا با لایحه شهرداری برای نامگذاری «گذر تجار» که پیشنهاد آن از سوی اتاق بازرگانی بوشهر ارائه شده است، موافقت کردند. این گذر در بافت تاریخی شهر بوشهر قرار دارد و نامگذاری آن در راستای توجه به پیشینه تجاری و اقتصادی این بافت انجام میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: در این جلسه حسابرس منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: موافقت با لایحه خدمات بیمهای کارکنان شهرداری از دیگر مصوبات سیصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر بود.
رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین از موافقت اعضای شورا با لایحه تملک بخشی از یک ملک در مسیر یکی از گذرهای شهری خبر داد.
زندینیا با تأکید بر اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه زیرساختهای عمرانی، حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر و افزایش رفاه شهروندان اتخاذ میشود، اظهار کرد: اجرای دقیق و بهموقع این مصوبات از سوی شهرداری، نقش مهمی در تحقق اهداف مدیریت شهری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان خواهد داشت.
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