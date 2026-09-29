روایت یک فصل خرید؛ ۶۷۶ هزار تن گندم از کشاورزان کردستان خریداری شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: گندم یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی کردستان است و هر سال بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشاورزی استان به کشت و برداشت این محصول اختصاص پیدا میکند، پایان فصل خرید تضمینی گندم، علاوه بر مشخص شدن میزان محصول تحویلی کشاورزان، تصویری از سهم شهرستانهای مختلف و عملکرد شبکههای خرید در استان ارائه میدهد.
در این میان، آمارهای سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی کردستان نشان میدهد شهرستانهای بیجار، دیواندره، سقز، قروه و دهگلان بیشترین سهم را در خرید گندم داشتهاند و شبکه تعاون روستایی نیز بیش از ۴۱۷ هزار تن از گندم کشاورزان را خریداری کرده است.
خرید ۶۷۶ هزار تن گندم در کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فصل خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵ در مجموع ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
سعدی نقشبندی افزود: بر اساس آخرین گزارش ثبتشده، میزان خرید واقعی گندم در مراکز خرید استان ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن بوده و همین میزان نیز در سامانه سیفا به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: میزان خرید ثبتشده در سامانه بانک کشاورزی نیز ۶۷۶ هزار و ۷۹۹ تن گزارش شده است که اختلاف جزئی موجود مربوط به روند ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانههای مرتبط با خرید گندم است.
نقشبندی بیان کرد: آمار خرید نشان میدهد بخش قابل توجهی از گندم تولیدی استان در شهرستانهای دارای ظرفیت بالای تولید غلات خریداری شده و بیجار با ۱۳۵ هزار و ۶۱۳ تن، بیشترین میزان خرید گندم را در استان به خود اختصاص داده است.
وی افزود: پس از بیجار، شهرستان دیواندره با ۱۳۳ هزار و ۶۲۵ تن و شهرستان سقز با ۱۱۷ هزار و ۴۲۷ تن در رتبههای بعدی میزان خرید گندم قرار دارند.
قروه و دهگلان در جمع تولیدکنندگان اصلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به میزان خرید گندم در دیگر شهرستانهای استان گفت: در شهرستان قروه ۱۱۱ هزار و ۱۱۹ تن و در شهرستان دهگلان ۱۰۲ هزار و ۵۹۷ تن گندم خریداری شده است که این دو شهرستان نیز سهم قابل توجهی از مجموع خرید استان را به خود اختصاص دادهاند.
نقشبندی ادامه داد: در شهرستان کامیاران نیز ۵۲ هزار و ۶۰۶ تن گندم خریداری شده و میزان خرید در شهرستان سنندج ۱۶ هزار و ۱۵ تن بوده است.
بر اساس آخرین گزارش ثبتشده، میزان خرید واقعی گندم در مراکز خرید کردستان ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن بوده و همین میزان نیز در سامانه سیفا به ثبت رسیده است
وی خاطرنشان کرد: در سایر شهرستانها نیز روند خرید گندم انجام شده و بر اساس آمار ثبتشده، سه هزار و ۵۱۴ تن گندم در مریوان، سه هزار و ۲۴۹ تن در بانه و یک هزار و ۱۶۱ تن در سروآباد خریداری شده است.
نقشبندی اظهار کرد: مجموع این آمار در نهایت به ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن خرید گندم در سطح استان رسیده است و این میزان، حجم محصولی است که در چارچوب فرآیند خرید تضمینی از کشاورزان دریافت شده است.
ارزش گندم خریداریشده به همراه جایزه تحویل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ارزش ریالی گندم خریداریشده عنوان کرد: ارزش گندم خریداریشده بر اساس آخرین آمار، ۲۰۳ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۶۲۹ ریال محاسبه شده است.
وی افزود: در کنار مبلغ مربوط به اصل گندم خریداریشده، مبلغ ۱۳۴ هزار و ۵۳ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۳۱۱ ریال نیز به عنوان جایزه تحویل گندم محاسبه شده است.
نقشبندی ادامه داد: با احتساب اصل ارزش گندم خریداریشده و جایزه تحویل، مجموع ارزش ریالی گندم خریداریشده به ۳۳۷ هزار و ۴۸۴ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹۴۰ ریال رسیده است.
وی بیان کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران نیز در دستور کار قرار داشته و بر اساس آخرین آمار ثبتشده، تاکنون ۳۲۵ هزار و ۱۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۴۴ ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
پرداخت مطالبات در کنار ثبت آمار خرید
نقشبندی نیز با اشاره به اهمیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: فرآیند خرید گندم تنها به دریافت و ثبت محصول محدود نمیشود و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز بخش مهمی از این فرآیند است که بر اساس اطلاعات ثبتشده در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به اینکه مجموع ارزش گندم خریداریشده به همراه جایزه تحویل بیش از ۳۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است، بخش قابل توجهی از منابع مالی این فرآیند به کشاورزان اختصاص یافته و تاکنون بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: اطلاعات مربوط به خرید، ارزش محصول، جایزه تحویل و مبالغ پرداختی بر اساس گزارشهای ثبتشده در سامانههای مربوطه محاسبه شده و روند پرداخت مطالبات نیز بر مبنای همین اطلاعات دنبال میشود.
نقش شبکه تعاون روستایی در خرید گندم
مدیر تعاون روستایی کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد شبکه تعاون روستایی در فصل خرید سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجموع خرید گندم در شبکه تعاون روستایی استان به ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
محبتی سعیدی افزود: این میزان گندم از طریق مراکز خرید شبکه تعاون روستایی در شهرستانهای مختلف استان از کشاورزان دریافت شده و اطلاعات مربوط به خرید نیز در سامانههای مربوط ثبت شده است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان خرید گندم در شبکه تعاون روستایی مربوط به شهرستان بیجار بوده که در این شهرستان ۹۲ هزار و ۷۲۴ تن گندم خریداری شده است.
مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: پس از بیجار، شهرستان سقز با ۸۳ هزار و ۸۵۰ تن، دهگلان با ۶۲ هزار و ۹۰۷ تن و دیواندره با ۶۲ هزار و ۳۳۰ تن، بیشترین میزان خرید گندم را در شبکه تعاون روستایی به خود اختصاص دادهاند.
خرید ۴۷ هزار تن گندم در کامیاران
سعیدی اظهار کرد: در شهرستان قروه ۴۷ هزار و ۹۵۰ تن و در شهرستان کامیاران ۴۷ هزار تن گندم از طریق شبکه تعاون روستایی خریداری شده است.
وی افزود: میزان خرید گندم در شهرستان سنندج نیز ۱۴ هزار و ۴۴ تن بوده و در شهرستانهای مریوان و بانه به ترتیب سه هزار و ۵۰۰ تن و سه هزار و ۲۵۰ تن گندم خریداری شده است.
بیشترین میزان خرید گندم در شبکه تعاون روستایی مربوط به شهرستان بیجار بوده که در این شهرستان ۹۲ هزار و ۷۲۴ تن گندم خریداری شده است
مدیر تعاون روستایی کردستان بیان کرد: مجموع خرید انجامشده توسط شبکه تعاون روستایی در شهرستانهای مختلف استان در نهایت به ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است و این شبکه سهم قابل توجهی در فرآیند خرید تضمینی گندم از کشاورزان داشته است.
سعیدی ادامه داد: عملکرد مراکز خرید شبکه تعاون روستایی در شهرستانهای مختلف با هدف دریافت محصول کشاورزان و ثبت اطلاعات خرید انجام شده و مراکز فعال در مناطق گندمخیز استان نقش مهمی در تسهیل فرآیند تحویل محصول داشتهاند.
تمرکز بخش عمده خرید در شهرستانهای گندمخیز
وی خاطرنشان کرد: مقایسه آمار خرید شبکه تعاون روستایی نشان میدهد بخش عمده گندم تحویلی به این شبکه مربوط به شهرستانهایی مانند بیجار، سقز، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران بوده است و این شهرستانها سهم بالاتری از خرید شبکه را به خود اختصاص دادهاند.
سعیدی اظهار کرد: ثبت بیش از ۴۱۷ هزار تن خرید در شبکه تعاون روستایی نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیت مراکز خرید این شبکه در فصل برداشت گندم سال جاری است.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی در کنار سایر مراکز خرید، فرآیند دریافت گندم از کشاورزان را انجام داده و اطلاعات محصول تحویلی در چارچوب سامانههای مربوط ثبت شده است.
پایان فصل خرید با ثبت یک رکورد قابل توجه
در پایان فصل خرید تضمینی گندم، مجموعه آمارهای ارائهشده از سوی سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی کردستان نشان میدهد ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است؛ در این میان، ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در شبکه تعاون روستایی خریداری شده و شهرستانهای بیجار، دیواندره، سقز، قروه و دهگلان بیشترین سهم را در خرید گندم داشتهاند.
همچنین بر اساس آمار اعلامشده، ارزش گندم خریداریشده همراه با جایزه تحویل به ۳۳۷ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال رسیده و تاکنون ۳۲۵ هزار و ۱۷ میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است؛ ارقامی که ابعاد مالی و اجرایی فصل خرید گندم در کردستان را نشان میدهد و پایان یک دوره گسترده از فعالیت مراکز خرید و شبکه تعاون روستایی استان را رقم زده است.
نظر شما