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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۰

کاهش نسبی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

کاهش نسبی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش نسبی دمای هوا و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در سطح استان خبر داد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری افزایش ابرناکی، احتمال بارش‌های رگباری موقت و نقطه‌ای و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز نیز احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان وجود دارد.

نوروزی با اشاره به کاهش نسبی دما تصریح کرد: این کاهش دما به‌ویژه در ساعات شب و بامداد محسوس‌تر خواهد بود و کشاورزان باید نسبت به محافظت از محصولات حساس در برابر سرمازدگی اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود کشاورزان و باغداران با مراجعه به سامانه‌های هواشناسی و دریافت آخرین اطلاعات پیش‌بینی، برنامه‌ریزی مناسبی برای آبیاری و حفاظت از محصولات خود داشته باشند.

کد مطلب 6962079

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