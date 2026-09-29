کاهش نسبی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری افزایش ابرناکی، احتمال بارشهای رگباری موقت و نقطهای و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز نیز احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان وجود دارد.
نوروزی با اشاره به کاهش نسبی دما تصریح کرد: این کاهش دما بهویژه در ساعات شب و بامداد محسوستر خواهد بود و کشاورزان باید نسبت به محافظت از محصولات حساس در برابر سرمازدگی اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: توصیه میشود کشاورزان و باغداران با مراجعه به سامانههای هواشناسی و دریافت آخرین اطلاعات پیشبینی، برنامهریزی مناسبی برای آبیاری و حفاظت از محصولات خود داشته باشند.
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