به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس با حضور حجت‌الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل و جمعی از کارکنان این اداره کل برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی ستوده در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که در دوران دفاع مقدس از ارزش‌های دینی، ملی و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس گنجینه‌ای ارزشمند از خاطرات، تجربه‌ها و معارف آن دوران هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این سرمایه‌های معنوی به نسل‌های جدید منتقل شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با تأکید بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان بیان کرد: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی از ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری، وحدت، شجاعت و فداکاری است که می‌تواند برای امروز جامعه نیز درس‌آموز باشد.

ستوده ادامه داد: یکی از وظایف مهم مجموعه‌های فرهنگی و دینی، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و معرفی سیره رزمندگان و ایثارگران به نسل نوجوان و جوان است و بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به ضرورت پاسداشت مقام پیشکسوتان خاطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس نباید صرفاً به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید همواره قدردان کسانی باشیم که برای دفاع از کشور، مردم و ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: روایت خاطرات رزمندگان و پیشکسوتان می‌تواند بخشی از تاریخ شفاهی کشور را حفظ کرده و مانع از فراموشی رشادت‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس شود.

حجت الاسلام ستوده در ادامه بر ضرورت توجه به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد و افزود: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است و باید در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: امروز نیز جامعه برای عبور از مشکلات به همان روحیه همدلی، ایثار، وحدت و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس نیاز دارد و اگر این فرهنگ در میان نسل جوان تقویت شود، بسیاری از مسائل جامعه با مشارکت و همدلی مردم قابل حل خواهد بود.

در پایان این مراسم، از جمعی از پیشکسوتان و ایثارگران دوران دفاع مقدس با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.