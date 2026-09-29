به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله محمدی، در مراسم بزرگداشت روز آتشنشان که با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای آتشنشانی و ادای احترام به ۶۵ شهید آتشنشان تهران، از اقدامات انجامشده برای ارتقای توان عملیاتی این سازمان و حمایت از نیروهای آتشنشانی خبر داد.
وی با اشاره به نقش آتشنشانان در حوادث مختلف اظهار کرد: آتشنشانان در خط مقدم خدمت به جامعه قرار دارند و زمانی که همگان از حادثه و خطر فاصله میگیرند، این نیروها برای نجات جان مردم وارد میدان میشوند.
محمدی با اشاره به وضعیت سازمان آتشنشانی تهران گفت: این سازمان با ۵ هزار و ۸۰۰ آتشنشان فداکار، ۳۰ هزار آتشنشان داوطلب و حدود ۱۴۴ ایستگاه فعال، به صورت شبانهروزی در خدمت مردم است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران افزود: ناوگان این سازمان نیز شامل یک هزار و ۶۰۰ خودروی سبک و سنگین تخصصی است که در عملیاتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
وی همچنین از جذب حدود ۴۰ بانوی آتشنشان در دوره مدیریت شهری خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستینبار انجام شده و میتوان آن را برگ زرین دیگری از نقشآفرینی بانوان در عرصه خدمترسانی دانست.
۵ هزار میلیارد تومان تجهیزات تخصصی به آتشنشانی اضافه شد
محمدی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت سازمان آتشنشانی تهران بیان کرد: با توجه به اهمیت کلانشهر تهران، در این دوره تاکنون بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان تجهیزات تخصصی و فنی به سازمان آتشنشانی اضافه شده است.
وی ادامه داد: همچنین سالانه حدود ۲۰۰ نیروی جدید آتشنشان جذب سازمان میشوند.
احداث ۵ هزار واحد مسکونی برای آتشنشانان
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به ضرورت توجه به رفاه و معیشت آتشنشانان گفت: مسئولیت ما در قبال رفاه و معیشت این نیروها بسیار سنگین است و آتشنشانی باید دغدغه خانواده خود را هنگام حضور در عملیات نداشته باشد.
وی افزود: از همان روز نخست مسئولیت، با حمایتهای ویژه و نگاه پدرانه شهردار تهران، عهد بستیم گام بزرگی برای تأمین مسکن این نیروها برداریم و امروز با افتخار اعلام میکنم که عملیات احداث ۵ هزار واحد مسکونی برای آتشنشانان آغاز شده است.
درخواست برای تعیین تکلیف سختی و زیانآوری شغل آتشنشانی
محمدی در ادامه به برخی مطالبات و چالشهای پیش روی آتشنشانان اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای آتشنشانان تهران، تعیین تکلیف مزایای سخت و زیانآور این شغل است که در این زمینه نیازمند حمایت و دستور شهردار تهران هستیم.
وی افزود: درخواست ما این است که تا زمان تعیین تکلیف این موضوع در لایحه ارسالی به مجلس، زمینهای فراهم شود تا آتشنشانان بتوانند از مزایای مربوط به ۲۵ سال سابقه بهرهمند شوند.
بخش قابل توجهی از ساختمانهای پرخطر متعلق به دستگاههای دولتی است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به وضعیت ایمنی برخی مراکز دولتی و شهرکهای صنعتی گفت: یکی دیگر از مشکلات، وضعیت نابسامان ایمنی برخی مراکز دولتی و شهرکهای صنعتی است و متأسفانه بخش قابل توجهی از ابنیه پرخطر شهر تهران متعلق به ارگانها و نهادهای دولتی است که در مواردی تمکین نمیکنند.
محمدی از شهردار تهران خواست این موضوع در هیئت دولت مطرح شود تا با تصویب مقررات لازم، زمینه الزام دستگاهها به ایمنسازی اماکن فراهم شود.
درخواست معافیت تجهیزات امدادی از عوارض گمرکی
وی همچنین با اشاره به هزینههای ترخیص تجهیزات تخصصی آتشنشانی گفت: ترخیص این تجهیزات با هزینههای بالای عوارض گمرکی، هزینه مضاعفی را به سازمان آتشنشانی تهران و سایر سازمانهای آتشنشانی کشور تحمیل میکند.
محمدی افزود: خودروهای امدادی نباید مشمول عوارض گمرکی شوند و لازم است این موضوع در دولت مطرح و برای رفع آن اقدام شود تا هزینههای گمرکی مانع توسعه و تأمین تجهیزات آتشنشانی نشود.
انتقاد از حذف خاموشکننده از خودروهای تولید داخل
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از ۱۵ سال است که شرکتهای خودروساز داخلی و مونتاژی، خاموشکننده را از خودروهای خود حذف کردهاند و خودروها بدون خاموشکننده تحویل مشتری میشوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جادههای بین شهری از امکانات امدادی و آتشنشانی کافی برخوردار نیستند، وقوع هر حادثه برای خودروها در مسیرهای بینشهری میتواند پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد.
محمدی خواستار طرح این موضوع در دولت و اتخاذ تصمیم برای الزام خودروسازان به پیشبینی تجهیزات اطفای حریق در خودروها شد.
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