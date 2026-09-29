۶۰۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز آتش نشان، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش هشت درصدی حریق بودیم که نشان دهنده سیاست گذاری های درست در شورا و اجرای دقیق این سیاست ها توسط شهرداری است.

وی افزود: در دو دهه اخیر سالیانه یک درصد رشد حریق در شهر تهران را شاهد بودیم. سیاست گذاری ها در دوره های مختلف مدیریت شهری به شکلی بود که تجهیزات و شرایط ایستگاه ها ارتقاء یابد و سرعت رسیدن آتش نشانان به محل حریق افزایش یابد.

بابایی با بیان اینکه سیاست گذاری ها در دوره های مختلف حریق را کاهش نداده بود، گفت: ۱۳۲ ایستگاه و ۶ هزار نیروی آتش نشان در تهران داریم اما به تنهایی قادر به کاهش حریق نبودند. در ابتدای دوره ششم و برنامه چهار ساله چهارم توجه جدی به ایمنی و مدیریت بحران داشتیم.

وی با اعلام اینکه ۲۱ درصد از شاخص های احکام برنامه مربوط به ایمنی و مدیریت بحران است که معادل ۹۴ شاخص از ۴۴۵ شاخص است، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بودجه ایمنی و مدیریت بحران در بودجه سالیانه ۲۵ برابر شده است. عدد ۴۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ به ۱۵ همت رسیده و رشد بودجه نشان دهنده توجه دوره ششم به موضوع ایمنی و مدیریت بحران است.

بابایی تأکید کرد: ما در این دوره بر پیشگیری تمرکز کردیم و همین باعث کاهش هشت درصدی حریق شد. امیدواریم این روند با سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه آمار ۱۲۹ ساختمان ناایمن به ۴۸ ساختمان رسیده است، یادآور شد: ۶۰۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شده و از لیست ساختمان های پرخطر خارج شدند.