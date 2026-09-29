تکمیل پل ۵۶ متری فیروزآباد در کمتر از ۸ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی، صبح سهشنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به ری اظهار کرد: تقاطع فیروزآباد در محل تلاقی کمربندی دوم تهران و محور ری-ورامین، یکی از نقاط پرتردد و حادثهخیز منطقه بود.
وی افزود: تردد بالای خودروهای سبک و سنگین در این محور، موجب ایجاد ترافیک شدید و پسزدگی خودروها تا سه کیلومتر میشد و رفع این مشکل از مطالبات اصلی مردم منطقه بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: پروژه تقاطع فیروزآباد شامل ۳.۵ کیلومتر راهسازی و احداث یک پل با دهانه ۵۶ متر است که پس از فعالسازی مجدد، در کمتر از هشت ماه تکمیل شد.
خالقی ادامه داد: با تکمیل عملیات تعریض و احداث تقاطع، مشکل توقف و گره ترافیکی در این محور برطرف شده است.
وی در ادامه به پروژه میدان غنیآباد اشاره کرد و گفت: این پروژه شامل تعریض مسیر و تبدیل مسیر دوخطه به سهخطه و همچنین تکمیل مسیر منتهی به میدان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: در بخشی از کمربندی، ۹ کیلومتر از مسیر ۲۵ کیلومتری ششخطه شده و عملیات آسفالت بخش باقیمانده مسیر منتهی به میدان نیز بهزودی آغاز میشود.
خالقی از بازطراحی مهندسی پروژه میدان غنیآباد خبر داد و اظهار کرد: در طرح جدید، با احداث یک پایه اضافی، پل بهصورت دو لاین رفت و دو لاین برگشت احداث میشود.
وی گفت: این طراحی با هدف کاهش نیاز به تملک املاک و به حداقل رساندن تعداد معارضان پروژه انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه میدان غنیآباد را حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تأمین این اعتبار از محل منابع استانی یا بودجههای ملی در حال پیگیری است.
نظر شما