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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

رگبار و تندباد جنوب سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

رگبار و تندباد جنوب سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق جنوبی و مرکزی استان خبر داد.

به گزرش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از روز سه‌شنبه تا شنبه هفته آینده، هفتم تا یازدهم مهرماه، برخی مناطق جنوبی و مرکزی سیستان و بلوچستان شاهد رگبار باران، رعدوبرق و تندبادهای شدید و لحظه‌ای خواهند بود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان افزود: احتمال بارش تگرگ نیز در برخی نقاط وجود دارد و ارتفاعات شهرستان‌های فنوج، قصرقند، سرباز، نیکشهر، لاشار و مهرستان بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در مناطق مرتفع نیز فعالیت‌های کوهنوردی را به زمان دیگری موکول کنند.

ملاشاهی همچنین به دامداران توصیه کرد با اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6962299

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