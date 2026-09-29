به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

ثبت نام در این آزمون از ۲۵ مرداد آغاز شد و تا ۲ شهریور ادامه داشت و فرصت مجدد ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک در روزهای ۵ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ارائه شد.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند و همچنین دارای شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به شرح دفترچه راهنما باشند.

آزمون کتبی کلیه رشته ها به صورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد و پذیرفته شدگان نهایی این آزمون، ورودی بهمن ماه سال جاری خواهند بود.

کلیه پذیرفته شدگان (به غیر از پذیرفته شدگان شهریه پرداز) ملزم به انجام تعهدات آموزش رایگان هستند.

با توجه به برگزاری همزمان آزمون تمامی رشته ها، هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک رشته (یا مجموعه) خواهد بود و تغییر نوع دوره (تخصصی یا پژوهشی) پس از ثبت نام (و ویرایش) به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی

- توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۵

- برگزاری آزمون کتبی در روز ۷ آبان ۱۴۰۵

- اعلام کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ آبان

- مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان

- انتشار کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان