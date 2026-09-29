حل مسائل محیط زیست نیازمند مشارکت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در نشست با جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست کشور، با قدردانی از حضور نمایندگان استان‌های مختلف اظهار کرد: شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ، بر اولویت‌ها و برنامه‌های محیط زیستی کشور تأثیر گذاشته است، اما این شرایط نافی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

وی افزود: در شرایط فشار اقتصادی، فشار بر منابع طبیعی افزایش می‌یابد و اجرای برخی طرح‌ها می‌تواند پیامدهای محیطزیستی داشته باشد، از این رو سازمان حفاظت محیط زیست بیش از گذشته به همراهی و مشارکت جامعه نیاز دارد.

انصاری با تأکید بر ضرورت تقویت کنشگری محیط زیستی گفت: کنشگری نباید صرفاً به مطالبه‌گری محدود شود و امروز به مشارکت نهادی و همکاری فعالان با دستگاه‌های مسئول نیاز داریم، استفاده از دانش سنتی، ظرفیت‌های بومی و توان تشکل‌ها می‌تواند در حل مسائل محیط زیستی مؤثر باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه آلودگی هوا و انرژی گفت: در نیمه دوم سال با شرایط دشواری مواجه خواهیم بود و باید در کنار توجه به الزامات محیط زیستی، برای شرایط موجود راهکارهای عملی پیدا کنیم.

وی تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دیگر ضرورت‌ها دانست و افزود: محیط زیست می‌تواند در ترمیم سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط میان جامعه و حاکمیت نقش مؤثری داشته باشد و آموزش و آگاهی‌بخشی محیط زیستی نیز باید تقویت شود.

انصاری تأکید کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان محیط زیست باید به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و برای هر یک خروجی عملیاتی مشخص شود؛ صرف برگزاری جلسه کافی نیست و در مواردی که مسائل به نتیجه نمی‌رسد، باید موانع نیز شناسایی شود.