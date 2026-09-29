کشف و ضبط ۱۰۴ کیسه آرد خارج از شبکه در شهرستان شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بهرامی گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی، بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و توقیف ۱۰۴ کیسه آرد خارج از شبکه رسمی توزیع شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با محرز شدن تخلف قاچاق کالا، برای متخلفان بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده تشکیل و محموله کشف‌شده جهت طی مراحل قانونی تحویل انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گردید؛ همچنین مراتب جهت رسیدگی قاطع به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و نان مردم خط قرمز بازرسان است، افزود: گشت‌های مستمر نظارتی در سطح شهرستان با قاطعیت و بدون اغماض ادامه دارد.