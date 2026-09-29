منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی به آتش‌نشانان و نیروهای امدادی استان اصفهان اظهار کرد: نیروهای آتش‌نشانی و ایمنی در شهرداری‌ها، صنایع، شرکت‌های بزرگ و سایر مجموعه‌های اجرایی استان، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث، حفاظت از جان شهروندان و کاهش خسارات ناشی از سوانح ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه افزود: آموزش، پایش مستمر، شناسایی مخاطرات و نظارت بر اجرای الزامات ایمنی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی مدیریت بحران استان است و تلاش می‌کنیم با تقویت این اقدامات، زمینه کاهش حوادث شهری و صنعتی فراهم شود.

شیشه‌فروش از برنامه‌ریزی برای اجرای ۲۸۰ برنامه به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی در سطح استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تجلیل از فعالان حوزه ایمنی، ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی، برگزاری مانورهای تخصصی، اجرای دوره‌های آموزشی و پایش ایمنی ساختمان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری مانورهای عملیاتی در شهرهای استان و توسعه آموزش‌های عمومی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ پیشگیری تصریح کرد: آموزش شهروندان و شناسایی به‌موقع مخاطرات می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

پایش ایمنی مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن عمومی اصفهان

وی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های ایمنی به شهرداری‌ها و سازمان‌های آتش‌نشانی گفت: تمامی شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند پایش ایمنی اماکن عمومی از جمله مدارس، مساجد، مراکز درمانی و مجتمع‌های ساختمانی را در دستور کار قرار دهند.

شیشه‌فروش افزود: کارشناسان و متخصصان ایمنی باید ضمن بازدید از این اماکن، نواقص و مخاطرات احتمالی را شناسایی و اخطارهای لازم را صادر کنند تا مسئولان مربوطه در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پایش ایمنی نباید به بازدیدهای مقطعی محدود شود، بلکه استمرار نظارت، پیگیری اخطارها و اطمینان از رفع نواقص باید به‌عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

ضرورت تقویت تجهیزات امدادی در واحدهای صنعتی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی واحدهای صنعتی استان اصفهان اظهار کرد: صنایع موظف‌اند با تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های فنی و ایمنی، مخاطرات موجود در محیط‌های کاری را شناسایی کرده و برای رفع نواقص و پیشگیری از حوادث برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تقویت امکانات امدادی و آتش‌نشانی در واحدهای صنعتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در فرآیندهای تولید، نگهداری و حمل‌ونقل مواد از جمله الزاماتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

شیشه‌فروش همچنین بر ضرورت نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر تأکید کرد و گفت: استفاده از ناوگان فرسوده و غیراستاندارد می‌تواند زمینه‌ساز حوادث شود؛ ازاین‌رو دستگاه‌های متولی باید استانداردسازی ناوگان و رعایت ضوابط ایمنی در حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل مواد صنعتی و محموله‌های خطرناک را در اولویت قرار دهند.

تقویت مراکز فرماندهی حادثه و نوسازی ناوگان امدادی

شیشه‌فروش با بیان اینکه توانمندسازی دستگاه‌های امدادی از برنامه‌های اصلی مدیریت بحران استان است، اظهار کرد: تقویت مراکز فرماندهی حادثه در دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های امدادی باید ضمن ارتقای سامانه‌های ارتباطی و اعلام حادثه، تجهیزات عملیاتی و امکانات مورد نیاز برای پاسخگویی سریع به حوادث را تأمین کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: استفاده از اعتبارات ملی برای رفع کمبود تجهیزات، نوسازی آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی و تقویت امکانات عملیاتی از جمله موضوعاتی است که دستگاه‌های مسئول باید پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و تقویت مراکز فرماندهی می‌تواند سرعت و کیفیت پاسخگویی به حوادث را افزایش دهد.

تأکید بر بیمه ساختمان‌ها، صنایع و بخش کشاورزی در برابر حوادث

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت پوشش بیمه‌ای در جبران خسارات ناشی از حوادث گفت: بیمه ساختمان‌های مسکونی در برابر حوادث طبیعی از طریق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، یکی از ظرفیت‌هایی است که باید اطلاع‌رسانی درباره آن افزایش یابد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها نیز باید بیمه اموال منقول و غیرمنقول خود را در برابر حوادث پیگیری کنند و واحدهای صنعتی نسبت به تأمین پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با مخاطرات فعالیت خود، از جمله آتش‌سوزی، اقدام کنند.

شیشه‌فروش با اشاره به خسارات ناشی از مخاطرات جوی در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع سرمازدگی، گرمازدگی و سایر مخاطرات جوی، تقویت پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دام از موضوعاتی است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول و صندوق بیمه کشاورزی پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای جامعه عشایری تأکید کرد و افزود: حمایت بیمه‌ای از دامداران و عشایر می‌تواند در کاهش آثار اقتصادی حوادث و بیماری‌های دامی مؤثر باشد.

لزوم صدور هشدارهای هواشناسی متناسب با شرایط محلی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ارتقای دقت هشدارهای هواشناسی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات شرایط جوی و احتمال وقوع مخاطراتی همچون وزش باد شدید و گردوغبار، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اداره کل هواشناسی باید با رصد مستمر تغییرات جوی، هشدارهای لازم را متناسب با شرایط مناطق مختلف استان صادر کند تا دستگاه‌های مسئول و شهروندان فرصت کافی برای انجام اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامه‌های مدیریت بحران، حرکت از مدیریت حوادث پس از وقوع به سمت پیشگیری، ارتقای آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری است و تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، صنایع، نیروهای امدادی و مشارکت شهروندان خواهد بود.