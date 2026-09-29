به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید و آغاز تردد گسترده دانشآموزان و دانشجویان در سطح شهر اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد، حمایت از خانوادهها و ایجاد شرایط مناسبتر برای جابهجایی دانشآموزان و دانشجویان هزینه استفاده از ناوگان حملونقل ویژه این قشر از روز شنبه ۱۱ مهرماه تا چهارشنبه ۱۵ مهرماه رایگان خواهد بود.
وی افزود: این اقدام با هدف همراهی مدیریت شهری با دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههای آنان در روزهای آغازین سال تحصیلی و همچنین تشویق به استفاده از حملونقل عمومی انجام میشود.
شهردار شهرکرد با تأکید بر اهمیت توسعه و تقویت حملونقل عمومی در شهر گفت: یکی از اولویتهای مدیریت شهری فراهم کردن بستر مناسب برای تردد ایمن، آسان و مقرونبهصرفه شهروندان است و در این میان دانشآموزان و دانشجویان بهعنوان بخش مهمی از جامعه شهری، مورد توجه ویژه قرار دارند.
واحدیان ادامه داد: همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، حجم سفرهای درونشهری افزایش مییابد و استفاده بیشتر از ناوگان حملونقل عمومی میتواند ضمن تسهیل رفتوآمد دانشآموزان و دانشجویان، به کاهش ترافیک معابر و ساماندهی سفرهای شهری نیز کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری شهرکرد تلاش میکند با برنامهریزی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، خدمات مطلوبتری در حوزه حملونقل عمومی به شهروندان ارائه دهد و زمینه تردد ایمن و روان اقشار مختلف بهویژه دانشآموزان و دانشجویان را فراهم کند.
شهردار شهرکرد از شهروندان خواست با استفاده از ظرفیت حملونقل عمومی، مدیریت شهری را در کاهش بار ترافیکی و ارتقای نظم و ایمنی تردد در روزهای ابتدایی سال تحصیلی همراهی کنند.
در پایان مهرداد میرزاییان رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد آمادگی کامل سازمان جهت خدماتدهی به دانشجویان و دانشآموزان را اعلام کرد.
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