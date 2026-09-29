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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک در چگنی

کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم تریاک در چگنی

چگنی- فرمانده انتظامی چگنی از کشف ۱۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو توزیع‌کننده مواد مخدر شدند.

دستگیری ۲ توزیع‌کننده مواد مخدر

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان، در عملیاتی آنان را دستگیر کردند و در بازرسی انجام‌شده، مقدار ۱۰ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی چگنی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

گراوند با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس در مقابله با توزیع مواد مخدر گفت: پلیس با اقتدار و جدیت با سوداگران مرگ مقابله کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و سلامت جامعه توسط توزیع‌کنندگان مواد مخدر به مخاطره بیفتد.

کد مطلب 6962293

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