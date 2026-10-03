به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین پنجره فیفادی پس از جام جهانی ۲۰۲۶، دو دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه برگزار کرد که حاصل این دو مسابقه برای شاگردان امیر قلعه‌نویی دو شکست بود. ایران در نخستین دیدار با نتیجه ۳ بر یک مقابل ازبکستان شکست خورد و در دومین بازی نیز با دو گل برابر روسیه مغلوب شد تا نخستین آزمون‌های تدارکاتی خود پس از جام جهانی را بدون پیروزی پشت سر بگذارد.



این دو دیدار فرصت مناسبی برای کادر فنی تیم ملی بود تا شرایط بازیکنان، ترکیب‌های مختلف و میزان آمادگی نفرات را برابر دو حریف متفاوت ارزیابی کند؛ با این حال، نتایج و عملکرد تیم ملی در این دو مسابقه بار دیگر ابهاماتی را درباره شرایط فنی ایران و برنامه این تیم برای ادامه مسیر آماده‌سازی ایجاد کرده است.

عباس ترابیان پیشکسوت و مدیر سابق فوتبال و فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت فوتبال ازبکستان گفت: سرمایه‌گذاری که در فوتبال ازبکستان انجام شده، قابل توجه است و به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری در کنار حضور افرادی که نقش مهمی در فوتبال این کشور داشته‌اند، به پیشرفت تیم ملی کمک کرده است. آنها از نظر فنی نیز از تجربیات و دانش مربیان و افراد صاحب‌نظر به خوبی استفاده کرده‌اند و برخی صحبت‌ها و دیدگاه‌هایی که از آنها شنیده‌ایم، نشان می‌دهد از این تجربیات بهره گرفته‌اند.

وی افزود: اینکه بگوییم ازبکستان همان ازبکستان گذشته است، درست نیست. آنها در سال‌های اخیر پیشرفت کرده‌اند، اما ما نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتمان این است که جرأت استفاده از جوانان بسیار خوب را نداریم. هنوز بازیکنانی در تیم ملی حضور دارند که از زمان کارلوس کی‌روش به تیم ملی دعوت شده‌اند و همچنان به صورت ثابت بازی می‌کنند، در حالی که فوتبال روز دنیا به سمت تغییر نسل حرکت کرده است.



ترابیان ادامه داد: شما بارسلونا را با تمام ستاره‌هایش ببینید. هر دوره که می‌گذرد، بازیکنان جدیدی وارد این تیم می‌شوند و ساختار تیم تغییر می‌کند. چرا بارسلونا توانسته خودش را به یک سیستم جدید تبدیل کند؟ چون به بازیکنان جوان فرصت می‌دهد و صرفاً به سن و سال و نام بازیکنان قدیمی تکیه نمی‌کند. بازیکنی که سن و سالش بالا رفته، لزوماً نمی‌تواند در بلندمدت چیزی جدید برای تیم به ارمغان بیاورد. امروز فوتبال دنیا، فوتبال جوان‌هاست و تیم‌های بزرگ نیز به شکل گسترده‌ای از بازیکنان جوان استفاده می‌کنند.

وی درباره شکست تیم ملی ایران برابر روسیه نیز اظهار کرد: روسیه را هم نباید دست‌کم بگیریم. اگر بخواهیم از ابعاد تخصصی فوتبال و همچنین شرایطی که این کشور برای ورزش خود فراهم کرده است نگاه کنیم، مشخص است که ورزش در روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین نمی‌توانیم روسیه را حریفی ساده تصور کنیم، اما در عین حال خودمان نیز ایرادهای زیادی داریم.

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به عملکرد تیم امید گفت: حتی در بازی‌های تیم امید نیز بازیکنان ملی‌پوش و نفرات خوبی در اختیار داشتیم، اما نتوانستیم بهترین فوتبال خود را ارائه کنیم و نتیجه لازم را بگیریم. این موضوع نشان می‌دهد مشکلات ما تنها مربوط به تیم بزرگسالان نیست و باید در ساختار فوتبال پایه نیز بیشتر دقت کنیم.



ترابیان درباره استفاده از مربیان خارجی در تیم‌های ملی نیز گفت: برخی معتقدند فدراسیون فوتبال باید دوباره به سمت استفاده از مربیان خارجی برود و به‌خصوص در تیم‌های پایه، مانند تیم امید، از یک مربی خارجی استفاده کند. اکنون امیر قلعه‌نویی چندین سال است در فوتبال ملی فعالیت می‌کند و حسین عبدی نیز از تیم نوجوانان کار خود را آغاز کرد و به تیم امید رسید، اما در نهایت نتوانست نتیجه مورد انتظار را کسب کند. به همین دلیل باید این موضوع بررسی شود که آیا فدراسیون باید همین روند استفاده از مربیان داخلی را ادامه دهد یا به سراغ مربیان خارجی برود.

وی تأکید کرد: البته مربیان ایرانی بسیار خوبی داریم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم، اما متأسفانه یکی از مشکلات این است که مربیان ما کمتر در میادین بزرگ ورزشی دنیا حضور پیدا می‌کنند. باید زمینه‌ای فراهم شود تا مربیان ایرانی وارد عرصه‌های بین‌المللی شوند، آموزش ببینند و تجربه کسب کنند. حضور در چند دوره آموزشی یا کلاس سطح بالای اروپا و دیگر نقاط دنیا به تنهایی کافی نیست و مربی باید در میدان‌های بزرگ نیز تجربه کسب کند.

ترابیان با اشاره به تجربه موفق فوتسال ایران در این زمینه گفت: در فوتسال ما چنین اتفاقی رخ داد. خود من به جرأت می‌توانم بگویم سه یا چهار بار تیم ملی برزیل را به ایران آوردم. برزیل یکی از بزرگان فوتسال دنیاست. اسپانیا و ایتالیا نیز به ایران آمدند و ما هم در مسابقات و اردوهای مختلف به مصاف این تیم‌ها رفتیم. بازیکنان ما در آن مقطع خودباوری پیدا کرده بودند و دیگر از هیچ تیمی نمی‌ترسیدند. وقتی وارد زمین می‌شدند، با این ذهنیت بازی می‌کردند که می‌توانند برنده شوند. این تجربه نشان داد برگزاری مسابقات تدارکاتی با تیم‌های بزرگ دنیا می‌تواند در رشد فنی و افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان تأثیر زیادی داشته باشد.



وی ادامه داد: امروز کلاس‌های آموزشی و سیستم‌های فوتبال در دنیا نیز در حال تغییر است و نوآوری‌های زیادی در این زمینه اتفاق افتاده است. ما باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم و از تجربه فوتبال روز دنیا استفاده کنیم.



پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه با اشاره به نزدیک بودن جام ملت‌های آسیا گفت: کمتر از صد روز دیگر جام ملت‌ها را در پیش داریم. در دوره گذشته جام ملت‌های آسیا، تنها دستاورد ما این بود که توانستیم ژاپن را شکست دهیم و در نهایت در مرحله نیمه‌نهایی حذف شدیم. با شرایط فعلی، نمی‌توان با اطمینان درباره نتیجه ایران در جام ملت‌های پیش‌رو صحبت کرد.



ترابیان تصریح کرد: اگر امیر قلعه‌نویی بتواند ساختار تیم را از نظر استفاده از جوانان و شکل تیمی مقداری بهتر کند و در کنار بازیکنان جوان از نفرات باتجربه نیز استفاده شود، می‌توان به آینده امیدوار بود. البته تجربه مربی نیز اهمیت دارد و اگر در کنار آن، تیم ملی از برنامه تدارکاتی مناسبی برخوردار باشد، شرایط می‌تواند بهتر شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه تیم ملی بنا بر شرایط فعلی کشور، مسائل سیاسی یا شرایط دیگر نتوانسته است در زمان مناسب بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ و قدرتمند برگزار کند. ما زمانی بازیکنان را جمع کرده‌ایم که باید از آنها تیم می‌ساختیم، اما فرصت کافی برای انجام این کار نداشتیم. اگر زمینه برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی مناسب برای تیم ملی فراهم شود، ان‌شاءالله می‌توان امیدوار بود که در جام ملت‌های آسیا نتیجه خوبی کسب کنیم. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت دارم.