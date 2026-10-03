به گزارش خبرنگار مهر، مهر، خط حمله تیم ملی فوتبال ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی به دو نام مهدی طارمی و سردار آزمون گره خورده است. دو مهاجمی که بخش مهمی از گل‌های تیم ملی را به نام خود ثبت کرده‌اند اما شرایط فعلی آنها نشان می‌دهد دوران اوج این زوج محبوب با گذشته فاصله گرفته است.

طارمی پس از جدایی از اینتر و رفتن به المپیاکوس یونان و سپس انتقال به الوصل امارات هنوز نتوانسته آن ثبات و اثرگذاری مورد انتظار را در تیم جدیدش نشان دهد. مهاجم تیم ملی در فصل جاری تاکنون پنج مسابقه برای الوصل در رقابت‌های مختلف انجام داده و در مجموع ۳۱۸ دقیقه در زمین حضور داشته که حاصل آن دو گل بوده است؛ یک گل در لیگ امارات و یک گل در جام اتحادیه. او در نخستین بازی الوصل مقابل شباب الاهلی نیز تنها ۲۴ دقیقه به میدان رفت.

در تیم ملی نیز طارمی در سال ۲۰۲۶ هشت بازی انجام داده و اگرچه در مجموع سال چهار گل به ثمر رسانده، اما آخرین گل ملی خود را ۲۹ مه برابر گامبیا زده است. او در آخرین دیدار تیم ملی برابر روسیه ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت اما موفق به گلزنی نشد.

شرایط سردار آزمون نیز چندان متفاوت نیست. مهاجم شباب الاهلی که در مقطعی از بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی محسوب می‌شد، آخرین گل ملی خود را ۲۰ مارس ۲۰۲۵ مقابل امارات به ثمر رسانده و از آن زمان در دیدارهای ملی موفق به گلزنی نشده است.

آزمون در سطح باشگاهی نیز فصل گذشته بخش قابل توجهی از مسابقات را به دلیل مصدومیت از دست داد. طبق آمار ثبت‌شده، او در فصل ۲۰۲۵-۲۶ با دو مصدومیت متوالی در مجموع ۲۴۸ روز دور از میادین بود و ۲۳ مسابقه را از دست داد؛ مصدومیت شکستگی پا به تنهایی بیش از چهار ماه او را از فوتبال دور کرد.

هرچند آزمون در فصل جاری دوباره به میدان بازگشته و تاکنون یک گل برای شباب الاهلی در لیگ امارات به ثمر رسانده است، اما استمرار حضور او در ترکیب و بازگشت به فرم گذشته همچنان یکی از موضوعات مهم خط حمله تیم ملی است.

در چنین شرایطی، نگاه‌ها بیش از گذشته به مهاجمان جوانی دوخته شده که برای رسیدن به پیراهن تیم ملی انگیزه و عطش زیادی دارند. بازیکنانی همچون سعید سحرخیزان، امیرحسین حسین زاده، اللهیار صیادمنش و پوریا شهرآبادی که طبیعتاً تجربه و سابقه بین‌المللی طارمی و آزمون را ندارند، می‌توانند با حضور در اردوهای تیم ملی، از تجربه و فضای تمرینی در کنار مهاجمان باتجربه استفاده کنند و به تدریج خود را به سطح بالاتری برسانند.

اگرچه امیر قلعه‌نویی نیز در اردوهای مختلف تلاش کرده با دعوت از چند بازیکن جوان، ترکیب تیم ملی را با نفراتی همچون امیرحسین محمودی و چند بازیکن دیگر متفاوت کند اما هیچ یک فرصت بازی پیدا نمی کنند تا تنها یک مسافر در پروازهای تیم ملی باشد.

این در حالی است که تیم ملی در شرایطی به سمت رقابت‌هایی نظیر جام ملت های آسیا می رود که همچنان برای پیدا کردن یک مهاجم گلزن و قابل اتکا پس از طارمی و آزمون با چالش روبروست و همین مشکل هم باعث شده تا بخشی از نقدهای فنی به بدنه کادرفنی تیم ملی بخصوص امیر قلعه نویی وارد شود.

حال باید دید سرمربی تیم ملی که برای چندمین بار دم از تغییرات اساسی در لیست بازیکنان زده است چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت تا در روزهای سهل و سخت بتواند از بازیکنان جایگزین در خط حمله استفاده کند.