به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمیناجتماعی، اظهار داشت: باید با حضور در میدان، مدیریت درست را در قبال ذینفعان انجام دهیم و مسائل مربوطه را حل و فصل کنیم.
وی با اشاره به پروژههای حوزه درمان تأمین اجتماعی، افزود: پروژههای بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی در سطح کشور را به طور مستمر رصد میکنیم.
محمدی ضمن تأکید بر ضرورت تمرکز و اولویتبخشی به موضوعات مهم سازمان و برنامه ریزی در راستای نتیجهبخشی آنها، تصریح کرد: نباید مسائل بدون اولویت را به موضوع روی میز تبدیل کنیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این جلسه بر پیگیری در خصوص اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید کرد.
وی همچنین ضمن اشاره به جزییات شیوهنامه انتصابات در سازمان تأمیناجتماعی، مقررات قانونی را مبنای ارزیابیهای مرتبط با انتصاب مدیران دانست و بر ضرورت بهبود استانداردهای حوزه انتصابات تأکید کرد.
محمدی در ادامه نیز بررسی مشکلات حوزه پرستاری سازمان تأمین اجتماعی را از اولویتها برشمرد.
همچنین در جریان چهارمین نشست شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پیگیری اقدامات مربوط به مصوبات سومین نشست شورای معاونین، جمعی از معاونین و مدیران سازمان موضوعاتی در حوزههای شیوهنامه انتصابات، بررسی مشکلات حوزه پرستاران و دیگر مسائل روز و دارای اولویت سازمان تأمیناجتماعی مطرح کردند.
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