به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش‌بینی‌های مربوط به پدیده ال‌نینو نباید موجب نگرانی مردم، کشاورزان و عشایر شود و بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، انتظار می‌رود بیشتر شاهد آغاز زودهنگام بارندگی‌ها باشیم.

وی بیان کرد: با این حال، از نظر علمی ال‌نینو به‌تنهایی تعیین‌کننده میزان بارش ایران نیست و سایر الگوهای جوی نیز در میزان و زمان بارندگی نقش دارند؛ بنابراین پیش‌بینی‌های فصلی همچنان با عدم قطعیت همراه است.

وی با اشاره به مسائل زیست‌محیطی استان بوشهر افزود: برای ساماندهی آب‌های سطحی و فاضلاب استان باید از ظرفیت تسهیلات صندوق ملی محیط زیست استفاده شود و منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های مرتبط تأمین شود. صندوق ملی محیط زیست از طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی، تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماند حمایت مالی می‌کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پسماند در استان بوشهر تصریح کرد: وضعیت پسماند در بوشهر مناسب نیست و باید با کمک دستگاه‌های مسئول و تأمین منابع مورد نیاز، برای حل این مشکل اقدام شود.

جلالی بر ضرورت تقویت پژوهش‌های تخصصی در حوزه آبزی‌پروری تأکید کرد و گفت: پژوهشکده میگو باید تقویت شود و این تقویت هم در حوزه زیرساخت‌های فیزیکی و هم در بخش نرم‌افزاری و علمی باید دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت خاک در استان بوشهر خاطرنشان کرد: شکنندگی خاک در استان قابل مشاهده است و امیدواریم بارندگی‌های پیش‌رو بتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان حوزه پرورش مرغ و طیور باید مورد حمایت قرار گیرند تا استمرار تولید و تأمین نیاز بازار با مشکل مواجه نشود.