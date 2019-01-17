تأمین آب کشاورزی از سفره های زیرزمینی/ عامل اصلی انقراض یوزپلنگ

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری صبح پنجشنبه در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند در استانداری مازندران با تاکید بر جلوگیری از تخریب محیط زیست و رعایت نظم اجتماعی اظهار داشت: حق نداریم امکانات نسل های بعدی را برای رفاه خود قربانی کنیم.

وی افزود: استراتژی محیط زیست در چارچوب قانون خواهد بود و اگر بخواهیم محیط زیست حفظ شود باید در قالب چارچوب ها رفتار کنیم.

وی با بیان اینکه اوضاع محیط زیست در کشور عقب مانده است ادامه داد:افزایش جمعیت، سطح زندگی مردم و افزایش مصرف و همسویی با تخریب محیط زیست پیامدهایی درپی داشته است.

کلانتری یادآور شد: اگر بخواهیم به قوانین محیط زیستی عمل کنیم یک دفعه پنج میلیون نفر بر ظرفیت بیکاران کشور افزوده می شود زیرا منجر به تعطیلی خودروسازی، پالایشگاه ها و مراکز صنعتی و غیره خواهد شد و این مسئله امکانپذیر نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و مراکز در کشور آلایندگان محیط زیست هستند و زیرا توجه و پالایشی اساسی نسبت به حوزه محیط زیست نشده است و محیط زیست وظیفه دارد دربرابر تندروها و مخرب های محیط زیست ایستادگی کند.

وی افزود:در حال حاضر محیط زیست کشور با مصیبت هایی روبرو است و اگر بخواهیم به وظایف قانونی عمل کنیم، کشور تعطیل می شود و اگر بخواهیم نادیده بگیریم، جامعه آسیب خواهد دید.

کلانتری به مشکلات حوزه آب در کشور اشاره کرد و گفت: بزرگترین معضل در کشور آب است و ۹۰ درصد آب کشاورزی از سفره های زیرزمینی تامین می شود و امروز شاهد جنگ بین شهری بر سر تامین آب هستیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه شهر مشهد و خراسان رضوی بدترین وضعیت آب آشامیدنی را دارا است تصریح کرد:۱۳۲ درصد آب های تجدیذیر مصرف می شود.

دلیل انقراض یوزپلنگ

وی با بیان اینکه دلیل اصلی نابودی یوزپلنگ کمبود آب است افزود: کمبود آب سبب شده تا این گونه نادر منقرض شود.

کلانتری با اظهار اینکه میزان بارش در کشور حدود ۲۰۰ میلی متر ولی میزان تبخیرآب ۸۵۰ میلی متر است افزود: همچنین توزیع آب های تجدید ناپذیر در کشور نامتعادل است و ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر ۷۰۰ میلی متر سهم بری دارند.

معاون رئیس جمهور با عنوان اینکه مردم باید واقعیت ها را بدانند خواستار تقویت سمن ها به عنوان ابزارهای توسعه شد و گفت: پسماند بویژه در استان های شمالی و ریزگردها از جمله مشکلات به شمار می رود و متاسفانه تاکنون در مدیریت پسماند پیشرفت خوبی نداشته ایم.

وی افزود: دولت برای اولین بار ۱.۳ میلیارد دلار برای بهبود مدیریت پسماند با اولویت استان های شمالی درنظر گرفت ولی متاسفانه این بودجه در مجلس حذف و در بخش دیگری صرف شده است.

وی با اشاره به آلودگی رودخانه ها در شمال ادامه داد: متاسفانه آبزیان همه رودخانه های شمال کشور به دلیل شیرابه ها و زباله ها از بین رفته اند و حذف بودجه پسماند به منزله نابودی مناطق شمالی است.

کلانتری با بیان اینکه پسماند در کل کشور و از جمله در استان های شمالی یک معضل به شمار می رود و وضعیت استان گیلان در حوزه پسماند از مازندران بدتر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با عنوان اینکه مسئله اصلی شمال حذف پسماند است افزود: با توجه به آنکه بخش عمده پسماندها در شمال پسماند تر است برای مدیریت آن باید توجه صورت گیرد.

وی با اظهار اینکه اکثر صنایع کشور آلاینده هستند و باید تعطیل شوند گفت: نمی توانیم همه این صنایع را تعطیل کنیم زیرا باید پاسخگوی اشتغال و دیگر مسائل باشیم اما می توانیم با فاضلاب مقابله کنیم و امروز رودخانه های کشور از جمله کارون منبع فاضلاب شده است.