به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل حوزه آرد و نان شهرستان یزد اظهار کرد: ساعات و نحوه فعالیت نانوایی‌ها باید متناسب با تراکم جمعیت، میزان تقاضا و شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی شود تا دسترسی مستمر مردم به نان حفظ شود.

وی با اشاره به شرایط کاری نانوایان افزود: ساعات طولانی فعالیت، فشار کاری و شرایط محیطی، به‌ویژه در فصل گرما، ضرورت توجه به شرایط این صنف را نشان می‌دهد.

فرماندار یزد تصریح کرد: سهمیه و نحوه توزیع آرد باید بر اساس شرایط واقعی هر منطقه، میزان فعالیت نانوایی‌ها و نیاز مصرف‌کنندگان مدیریت شود و تغییرات احتمالی نیز با هماهنگی دستگاه‌های متولی و همراهی صنف نانوایان انجام گیرد.

آقایی بر شفافیت در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی مناسب درباره فرآیند تخصیص و توزیع آرد تأکید کرد و گفت: تغییر سهمیه‌ها نباید موجب اختلال در خدمت‌رسانی یا نارضایتی مردم و نانوایان شود.

وی همچنین خواستار تقویت هماهنگی میان اتحادیه نانوایان، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای استمرار تأمین و توزیع نان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان شد.