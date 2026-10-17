تجلیل از پرستاران شیرخوارگاه در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی، به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، به همراه ناصر صباغزادگان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان یزد، با حضور در شیرخوارگاه حضرت قائم(ع)، از پرستاران و کارکنان این مجموعه با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.

آقایی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های کارکنان شیرخوارگاه در مراقبت و نگهداری از کودکان، بر اهمیت خدمات دلسوزانه آنان تأکید کرد.

همچنین در حاشیه این مراسم و به مناسبت روز جهانی عصای سفید، از مسعود حسن‌آبادی، از کارکنان نابینای مجموعه بهزیستی، به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وی تجلیل شد.