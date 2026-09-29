به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی همزمان با هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، با حضور در ایستگاه آتشنشانی شهر حمیدیا ضمن تبریک این مناسبت، از ایثار و تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان قدردانی کرد.
وی در این بازدید با اهدای شاخه گل به آتشنشانان، از خدمات و تلاشهای نیروهای آتشنشانی در حفاظت از جان و مال شهروندان تجلیل کرد.
آقایی با تأکید بر جایگاه آتشنشانان در تأمین ایمنی جامعه اظهار کرد: آتشنشانان در شرایط دشوار و حوادث مختلف با شجاعت و مسئولیتپذیری در کنار مردم حضور دارند و این تلاشها شایسته قدردانی است.
فرماندار یزد با قدردانی از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری حمیدیا افزود: توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی و تجهیزاتی در حوزه آتشنشانی نیازمند تداوم برنامهریزی و همکاری مسئولان است.
وی همچنین از اقدامات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در راستای توسعه خدمات شهرداریها و فعالیتهای انجامشده در حوزه آتشنشانی شهر یزد و سایر شهرها قدردانی کرد.
آقایی با اشاره به روند اجرای ساختمان جدید آتشنشانی حمیدیا گفت: امید است این پروژه با پیشرفت مطلوب در کوتاهترین زمان تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا سطح خدمات ایمنی و امدادی به شهروندان ارتقا یابد.
فرماندار یزد همچنین از پاکسرشت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در سالهای اخیر در حوزه آتشنشانی حاصل تلاش و مسئولیتپذیری مدیران و نیروهای این مجموعه است.
وی در پایان با اشاره به اجرای پویش «یک شاخه گل برای آتشنشان» از مدیران دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و صنعتی، کسبه، فعالان اقتصادی و عموم مردم خواست با اهدای شاخه گل به آتشنشانان، از خدمات و فداکاریهای این قشر قدردانی کنند.
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