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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

آژیر: کودکان باید در تصمیم‌گیری‌های شهری سنندج دیده شوند

آژیر: کودکان باید در تصمیم‌گیری‌های شهری سنندج دیده شوند

سنندج- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با تأکید بر لزوم حرکت سنندج به سمت «شهر دوستدار کودک»، خواستار توجه مدیریت شهری به نیازهای کودکان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: شهر زمانی می‌تواند برای کودکان مناسب باشد که نیازها، علایق و دیدگاه‌های آنان در تصمیم‌گیری‌های شهری مورد توجه قرار گیرد و کودکان صرفاً دریافت‌کننده خدمات و برنامه‌ها نباشند.

وی افزود: موضوع «شهر دوستدار کودک» سال‌هاست به عنوان یکی از مطالبات حوزه کودک مطرح است و انتظار می‌رود شهرداری سنندج با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات عملی‌تری برای تحقق این رویکرد در سطح شهر انجام دهد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به تجربه برخی شهرهای کشور در اجرای طرح شهر دوستدار کودک گفت: شهرداری‌ها نقش مهمی در ایجاد فضاهای شهری مناسب برای کودکان دارند و باید در طراحی محیط‌های تفریحی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، شرایط سنی و نیازهای این گروه مورد توجه قرار گیرد.

آژیر هفته ملی کودک را فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌های کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد: مشارکت دادن کودکان در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به ایجاد شهری شادتر، ایمن‌تر و متناسب‌تر با نیازهای آنان کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت دسترسی عادلانه کودکان به برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌ها نباید به نقاط خاصی از شهر محدود شود و کودکان ساکن مناطق کمتر برخوردار نیز باید امکان حضور در برنامه‌های فرهنگی، هنری و شاد این هفته را داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان از برگزاری ویژه‌برنامه کودکان در ۱۵ مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه با یاد و گرامیداشت کودکان شهید میناب برگزار می‌شود و تلاش شده است محتوای آن متناسب با جایگاه و حقوق کودکان باشد.

آژیر بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی برای اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر کودکان و نوجوانان از محلات مختلف سنندج را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود و جشن بادبادک‌ها نیز ۱۹ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در پارک کودک سنندج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6964014

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