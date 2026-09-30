به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: شهر زمانی می‌تواند برای کودکان مناسب باشد که نیازها، علایق و دیدگاه‌های آنان در تصمیم‌گیری‌های شهری مورد توجه قرار گیرد و کودکان صرفاً دریافت‌کننده خدمات و برنامه‌ها نباشند.

وی افزود: موضوع «شهر دوستدار کودک» سال‌هاست به عنوان یکی از مطالبات حوزه کودک مطرح است و انتظار می‌رود شهرداری سنندج با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات عملی‌تری برای تحقق این رویکرد در سطح شهر انجام دهد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به تجربه برخی شهرهای کشور در اجرای طرح شهر دوستدار کودک گفت: شهرداری‌ها نقش مهمی در ایجاد فضاهای شهری مناسب برای کودکان دارند و باید در طراحی محیط‌های تفریحی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، شرایط سنی و نیازهای این گروه مورد توجه قرار گیرد.

آژیر هفته ملی کودک را فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌های کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد: مشارکت دادن کودکان در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به ایجاد شهری شادتر، ایمن‌تر و متناسب‌تر با نیازهای آنان کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت دسترسی عادلانه کودکان به برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌ها نباید به نقاط خاصی از شهر محدود شود و کودکان ساکن مناطق کمتر برخوردار نیز باید امکان حضور در برنامه‌های فرهنگی، هنری و شاد این هفته را داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان از برگزاری ویژه‌برنامه کودکان در ۱۵ مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه با یاد و گرامیداشت کودکان شهید میناب برگزار می‌شود و تلاش شده است محتوای آن متناسب با جایگاه و حقوق کودکان باشد.

آژیر بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی برای اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر کودکان و نوجوانان از محلات مختلف سنندج را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود و جشن بادبادک‌ها نیز ۱۹ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در پارک کودک سنندج برگزار خواهد شد.