۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۴

سارخانلو: ۹۵ کارگاه مهارت‌افزایی کودکان در رامسر برگزار می شود

سارخانلو: ۹۵ کارگاه مهارت‌افزایی کودکان در رامسر برگزار می شود

رامسر- رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر از برگزاری ۹۵ کارگاه مهارت‌افزایی و ۱۴ مهرواره ویژه کودکان همزمان با هفته ملی کودک در این شهرستان خبر داد.

فاطمه نعمتی سارخانلو در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «کودکی، حالِ خوش زندگی»، اظهار داشت: برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در شهرستان رامسر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری ۹۵ کارگاه مهارت‌افزایی در مدارس منتخب افزود: این کارگاه‌ها با مشارکت ۲۰ مدرسه از سوی اداره آموزش و پرورش و با همراهی ۸ مؤسسه فرهنگی وابسته به اداره ارشاد و ۴ مؤسسه فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

نعمتی سارخانلو با بیان اینکه رویکرد جدیدی به دستور فرماندار در ستاد ملی کودک اجرایی شده است، گفت: در همین راستا، ۱۴ مهرواره متنوع برای کودکان ۷ تا ۱۱ سال در مناطق شهری و روستایی پیش‌بینی شده که کودکان می‌توانند با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.

وی از برگزاری چند رویداد ویژه حضوری نیز خبر داد و عنوان کرد: برنامه‌هایی مانند آشپزی سنتی قطاب‌پزی مادر و کودک، کارگاه سفال‌گری و شب قصه فردخت به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

رئیس کانون پرورش فکری رامسر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی-تفریحی هفته کودک اضافه کرد: در روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهرماه، مجموعه تفریحی تله‌کابین رامسر به صورت رایگان میزبان کودکان خواهد بود و والدین نیز از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند.

وی با تاکید بر تسهیل عضویت در کانون برای کودکان خاطرنشان کرد: در طول هفته ملی کودک، عضویت در کانون پرورش فکری برای تمامی کودکان رایگان خواهد بود و آنان می‌توانند از تمامی خدمات و امکانات استفاده کنند.

نعمتی در پایان از برگزاری یک رویداد فرهنگی دیگر در روز ۳۰ مهرماه خبر داد و گفت: واحد شهر دوستدار کودک شهرداری رامسر میزبان تماشاخانه سیار کانون خواهد بود که با حضور کودکان برگزار می‌شود.

