فاطمه نعمتی سارخانلو در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «کودکی، حالِ خوش زندگی»، اظهار داشت: برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در شهرستان رامسر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری ۹۵ کارگاه مهارت‌افزایی در مدارس منتخب افزود: این کارگاه‌ها با مشارکت ۲۰ مدرسه از سوی اداره آموزش و پرورش و با همراهی ۸ مؤسسه فرهنگی وابسته به اداره ارشاد و ۴ مؤسسه فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

نعمتی سارخانلو با بیان اینکه رویکرد جدیدی به دستور فرماندار در ستاد ملی کودک اجرایی شده است، گفت: در همین راستا، ۱۴ مهرواره متنوع برای کودکان ۷ تا ۱۱ سال در مناطق شهری و روستایی پیش‌بینی شده که کودکان می‌توانند با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.

وی از برگزاری چند رویداد ویژه حضوری نیز خبر داد و عنوان کرد: برنامه‌هایی مانند آشپزی سنتی قطاب‌پزی مادر و کودک، کارگاه سفال‌گری و شب قصه فردخت به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

رئیس کانون پرورش فکری رامسر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی-تفریحی هفته کودک اضافه کرد: در روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهرماه، مجموعه تفریحی تله‌کابین رامسر به صورت رایگان میزبان کودکان خواهد بود و والدین نیز از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند.

وی با تاکید بر تسهیل عضویت در کانون برای کودکان خاطرنشان کرد: در طول هفته ملی کودک، عضویت در کانون پرورش فکری برای تمامی کودکان رایگان خواهد بود و آنان می‌توانند از تمامی خدمات و امکانات استفاده کنند.

نعمتی در پایان از برگزاری یک رویداد فرهنگی دیگر در روز ۳۰ مهرماه خبر داد و گفت: واحد شهر دوستدار کودک شهرداری رامسر میزبان تماشاخانه سیار کانون خواهد بود که با حضور کودکان برگزار می‌شود.