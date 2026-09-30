سفیر دانمارک در مسکو احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که رولف هولمبوئه، سفیر دانمارک در مسکو امروز چهارشنبه به این وزارتخانه احضار شد و اعتراض در ارتباط با اقدامات تحریک‌ آمیز بالگرد نظامی دانمارک علیه ناوچه روسی، به وی ابلاغ شد.

این وزارتخانه افزود: همچنین تاکید شد که تکرار اقدامات خطرناک دانمارک در دریای بالتیک می‌ تواند به تشدید تنش منجر شود.

در همین ارتباط، وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: ناوچه روسی ناوگان بالتیک در پی نزدیک شدن یک فروند بالگرد نظامی دانمارک به این ناوچه در دریای بالتیک و به منظور جلوگیری از وقوع اقدام تحریک آمیز، ۲ گلوله منور شلیک کرد.

براساس این بیانیه، پس از شلیک‌ های هشدار از سوی ناو روسیه، بالگرد دانمارک این منطقه را ترک کرد.