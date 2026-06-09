به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات ۴ کشور منطقه اسکاندیناوی (نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند) و یک کشور حوزه بالتیک (لتونی) امروز سه شنبه در سخنانی به تکرا مواضع خصمانه خود علیه روسیه پرداختند.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر نروژ ادعا کرد: روسیه به شیوه‌های غیرقابل قبولی در حال حمله به عمق خاک اوکراین است. ارتش اوکراین از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است و ما در یک همکاری واقعی با کی یف هستیم.

از سوی دیگر، نخست وزیر دانمارک نیز مدعی شد: روسیه تهدید به استفاده از زور علیه کشورهای حوزه بالتیک و عضو ناتو می‌کند و ما باید خود را مسلح کنیم و قابلیت‌های خود را توسعه دهیم.

نخست وزیر فنلاند نیز ادعا کرد: اوکراین امروز قوی‌تر است و قادر به حمله به عمق خاک روسیه است؛ بقای آن به نفع امنیت اروپا است. حمایت ما از اوکراین در دفاع مشروع از خود همچنان قوی است.

نخست وزیر ایسلند هم در سخنانی گفت: ما باید با کارزارهای اطلاعات نادرست مقابله کنیم. به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد.

نخست وزیر لتونی نیز ادعا کرد: کشورهای بالتیک باید قابلیت‌های پهپادی خود را توسعه داده و از حریم هوایی خود محافظت کنند. ما باید با ناوگان سایه روسیه مبارزه کنیم و حمایت خود را از اوکراین افزایش دهیم.